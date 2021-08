Le gouvernement du Canada appuie le projet de rénovation du Vieux Théâtre de Saint-Fabien

SAINT-FABIEN, QC, le 11 août 2021 /CNW/ - Nous savons qu'investir dans les infrastructures culturelles permet de bâtir des communautés fortes. Le gouvernement du Canada est heureux d'aider des municipalités telles que Saint-Fabien à développer leurs richesses culturelles et à offrir des lieux de rassemblement créatifs, innovateurs et sécuritaires.

C'est dans cette optique que l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une somme de 1 900 140 dollars au Vieux Théâtre de Saint-Fabien pour la rénovation de son théâtre.

Accordée par le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, l'aide permettra à l'organisme de mettre aux normes ses installations, assurant ainsi un accès sécuritaire aux artistes. Elle contribuera également au diffuseur de diversifier son offre de services pour assurer un accès aux arts de la scène à la population de la région du Bas-Saint-Laurent.

Le projet vise, entre autres, à réaliser les travaux de rénovation et de restauration des espaces d'accueil du public et des artistes, de la scène et des espaces de service, tels que les toilettes et les loges, ainsi qu'à acheter et à installer de l'équipement scénique, de sécurité incendie et de ventilation.

« Notre gouvernement se réjouit de rendre possibles les rénovations du Vieux Théâtre de Saint-Fabien, un lieu unique qui permettra aux artistes et artisans du spectacle de travailler dans des conditions optimales. Nous savons à quel point il est important que les organismes culturels disposent d'infrastructures à la hauteur de leurs ambitions. Je souhaite à toute l'équipe derrière ce grand projet rassembleur beaucoup de plaisir dans leurs futures installations qui répondront désormais aux normes du jour. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Avec l'annonce tant attendue d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada nous donne les moyens financiers pour réaliser notre projet de rénovation du Vieux Théâtre de Saint-Fabien. Pour nous, le rêve que l'on caressait depuis tant d'années s'incarne en ce jour dans la réalité. Grâce à cet appui, l'espoir devient réalité. C'est un grand moment pour la culture et sa diffusion en région, mais aussi un geste important pour la sauvegarde d'un monument patrimonial unique qu'est le Vieux Théâtre. »

- Jacques Carrier, maire de Saint-Fabien

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Le Vieux Théâtre de Saint-Fabien est un diffuseur en arts de la scène situé à Saint-Fabien, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent. Fondé en 1995, l'organisme a pour mission d'offrir à la région un éventail de spectacles de grande qualité artistique.

Le Vieux Théâtre de Saint-Fabien est le seul organisme culturel professionnel en milieu rural hors de Rimouski dans la municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette. Chaque année, l'organisme présente 37 activités culturelles professionnelles, principalement l'été, et il accueille en moyenne 6 200 spectateurs.

