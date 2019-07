Le tournoi de golf de la Fondation Air Canada amasse une somme record pour la santé et le bien-être des enfants et des jeunes au Canada

« Grâce à l'immense générosité des partenaires et des amis d'Air Canada, le huitième tournoi de golf annuel de la Fondation Air Canada a permis d'amasser un montant net record de 1,2 million de dollars », a déclaré Priscille LeBlanc, présidente de la Fondation Air Canada. « Le travail acharné de plusieurs les employés bénévoles d'Air Canada qui ont contribué à organiser et à faciliter l'événement a été une fois de plus la clé pour assurer le succès du tournoi. Au cours des huit dernières années, grâce au soutien indéfectible d'Air Canada, de ses employés et de ses partenaires, la Fondation a changé en mieux la vie de milliers d'enfants partout au Canada. Je tiens à vous remercier chaleureusement au nom de tous les enfants et de toutes les familles dont la vie est touchée par la Fondation. »

Encore cette année, c'est avec fierté que la Fondation Air Canada a accueilli Amadeus comme commanditaire principal de l'événement. Les présidents d'honneur et les commanditaires « or » étaient :

AAR Marchés des capitaux CIBC Inflight Canada Accenture Citibank Canada Jazz Air Canada CN KPMG Airbase Services Deloitte Macquarie American Express Global Business Travel Exxon Mobil Nordic Aviation Capital Avianor GA Telesis Sky Regional Airlines Avis Budget Group GE Aviation Valeurs Mobilières TD Avison Young GTA dnata et GTA GSM Visa Bell Honeywell Voyzant Bombardier HSBC



Dans le cadre des activités qui ont eu lieu au cours du tournoi de golf, cinq organismes caritatifs canadiens soutenus par la Fondation Air Canada ont été mis en valeur grâce à une amusante activité de versement de dons. Les participants, les employés d'Air Canada et les abonnés du nouveau compte Instagram @fondation_aircanada_foundation ont été invités à désigner l'organisation qu'ils souhaitaient que la Fondation Air Canada appuie. Un montant total de 35 000 $ sera remis aux cinq organismes.

Stone et Kaleb, deux jeunes garçons qui ont tous les deux bénéficié du soutien de la Fondation Air Canada, ont joué un rôle important durant la journée, en s'occupant du très convoité kiosque de limonade. Ensemble, ils ont également amassé la somme record de 15 630 $ en attirant les golfeurs avec leur rafraîchissante limonade par une chaude journée ensoleillée.

Pour la seule année 2018, la Fondation Air Canada a versé plus de 5,4 millions de dollars (appui financier et non financier) à 275 organismes caritatifs canadiens enregistrés et contribué à plus de 450 événements et initiatives de financement.

La Fondation Air Canada a offert son appui à plusieurs organisations l'an dernier. Parmi elles, se trouve Voyage de rêve, un organisme qu'Air Canada soutient depuis sa création, il y a plus de 30 ans. Chaque année, la Société affrète des appareils au départ de St. John's (T.-N.), Halifax (N.-É.), Montréal (QC), Toronto (ON), Winnipeg (MB), Edmonton (AB), Calgary (AB) et Vancouver (C.-B.) permet à 1 000 enfants ayant des problèmes d'ordre médical, mental, physique, social ou émotionnel de passer une journée d'activités amusantes au parc Disney.

Le Club des petits déjeuners a reçu 148 000 $ pour soutenir trois écoles autochtones en finançant l'achat de nourriture et de matériel de cuisine dans des collectivités autochtones partout au pays. Il utilisera aussi les fonds pour mettre sur pied deux programmes dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon.

Les 14 hôpitaux pédiatriques canadiens membres du Children's Miracle Network ont reçu un total de 871 398 $ pour aider à soutenir les 2 millions d'enfants qu'ils servent chaque annéedont un deuxième versement dans le cadre de son engagement de 250 000 $ sur cinq ans pour la construction du Jim Pattison Children's Hospital, un établissement doté d'équipement et d'installations ultramodernes qui accueillera les enfants, les mères et les familles à Saskatoon.

En plus de son tournoi de golf annuel, la Fondation Air Canada organise différents événements de collecte de fonds comme le gala Wanderluxe et le programme Chaque sou compte, qui permet de recueillir à bord des vols d'Air Canada les dons des passagers, quelle que soit la devise ou grâce à des tirelires prévues à cet effet dans certains salons Feuille d'érable. En 2019, l'ensemble des fonds recueillis à bord seront remis aux 14 hôpitaux pédiatriques membres du Children's Miracle Network.

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Parmi les principaux programmes offerts se trouve le Programme de transport hospitalier, qui donne des milles Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques partout au Canada, permettant ainsi aux enfants malades d'avoir accès aux soins médicaux dont ils ont besoin et qui ne sont pas disponibles dans leur collectivité. En collaboration avec la Société, la Fondation participe aussi directement à des activités de collecte de fonds, notamment le programme Chaque sou compte, qui invite les passagers de vols d'Air Canada et d'Air Canada Rouge à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord de leur vol ou dans les salons Feuille d'érable d'Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien constant à d'importantes causes liées à la santé dont bénéficient les Canadiens et participe activement à des activités d'aide humanitaire à l'échelle mondiale lorsque les circonstances l'exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, visitez le www.aircanada.com/fondation ou consultez en ligne le rapport de développement durable 2018, Citoyens du monde, au www.aircanada.com/citizensoftheworld.

