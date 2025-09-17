MONTRÉAL, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Alors que la campagne électorale municipale approche, Tourisme Montréal est fier d'annoncer la tenue de son débat électoral consacré aux enjeux touristiques de la métropole le lundi 22 septembre 2025, de 9 h 30 à 11 h 00, à la Cinquième salle de la Place des Arts.

Animé par Jacques Primeau, personnalité bien connue du milieu culturel, économique et touristique de Montréal, ce débat réunira les deux principaux candidats à la mairie de Montréal : Soraya Martinez Ferrada, cheffe d'Ensemble Montréal, et Luc Rabouin, chef de Projet Montréal. Les candidats seront invités à débattre de leurs visions et à réagir aux priorités identifiées dans la plateforme électorale de Tourisme Montréal. Vous pouvez consulter la plateforme complète ici : Le tourisme fait campagne 2025.

Parmi les enjeux centraux :

Valoriser de l'économie du visiteur.

Exercer le leadership municipal pour les grands projets et ensembles territoriaux tels que le Palais des congrès de Montréal et la façade maritime du fleuve Saint-Laurent ;

; Améliorer la qualité de l'environnement urbain, notamment au niveau de la propreté, l'entretien et la sécurité des espaces publics;

Soutenir le tourisme d'affaires et sportif, en plus de consolider la place de Montréal comme métropole culturelle et événementielle de premier plan;

Accroître l'accessibilité et la promenabilité des quartiers pour les résidents et visiteurs;

« Le tourisme est un moteur économique et culturel majeur pour Montréal. À travers ce débat, nous voulons que les candidats se positionnent clairement sur les actions nécessaires pour assurer la vitalité et la croissance continue de notre destination dans les prochaines années », souligne Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Invitation aux membres et aux médias

Tous les membres de Tourisme Montréal sont invités à assister à ce débat. Les représentants des médias sont également conviés et auront accès à un point de presse à la fin de l'événement.

Les portes ouvriront dès 9 h 00 et les participants sont priés d'arriver avant 9 h 15.

Inscription obligatoire via le lien suivant : Le tourisme fait campagne 2025 | Invitation au débat électoral de Tourisme Montréal

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

