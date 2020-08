Le Théâtre de la Dame de Cœur améliore ses installations scéniques

Le gouvernement du Canada appuie le Théâtre de la Dame de Cœur dans la modernisation de sa salle de spectacles

UPTON, QC, le 6 août 2020 /CNW Telbec/ - Rien ne peut remplacer les émotions que suscite le contact entre les artistes et leur public. Notre gouvernement est heureux d'investir dans les infrastructures culturelles, accessibles à toutes les communautés, une condition qui est fondamentale pour assurer la diffusion de la culture.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé l'octroi de 309 004 dollars à la Société culturelle du Lys en vue de mettre en place un plan d'urgence pour la reconstruction et la mise aux normes du Théâtre de la Dame de Cœur. L'aide rendra également les lieux plus accessibles pour les visiteurs à mobilité réduite et elle améliorera le confort du public.

Cet appui est accordé par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Il permettra au Théâtre de la Dame de Cœur de poursuivre ses activités de création, de production et de diffusion de spectacles d'envergure de marionnettes géantes, et ce, dans des conditions scéniques sécuritaires et améliorées.

Citations

« La COVID-19 a durement touché les arts de la scène. Les artistes et le public ont hâte de se retrouver. C'est maintenant possible au Théâtre de la Dame de Cœur depuis que la plateforme du public a été améliorée. C'est avec un grand plaisir que nous pouvons de nouveau assister aux spectacles innovateurs qui y sont présentés. Notre gouvernement est fier d'aider la Société culturelle du Lys à moderniser le Théâtre, un lieu inspirant qui fascine son public grâce à des histoires fantastiques. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Nous sommes très heureux que notre Théâtre ait pu recommencer ses représentations il y a quelques jours, malgré le contexte actuel. Merci au gouvernement du Canada qui nous a permis de mettre en place un plan d'urgence afin de reconstruire et de mettre aux normes notre salle de spectacles qui est, depuis, parfaitement sécuritaire pour notre cher public. C'est avec un immense plaisir que nous sommes de retour sur les planches au grand bonheur de notre clientèle familiale. »

- M. Richard Blackburn, directeur général et artistique du Théâtre de la Dame de Cœur

Les faits en bref

Fondée en 1976, la Société culturelle du Lys est un organisme sans but lucratif situé à Upton, en Montérégie. Son mandat consiste à créer, à produire et à diffuser des spectacles professionnels de théâtre de marionnettes géantes. La compagnie œuvre comme centre de recherche, de création, de production, de formation et comme lieu de diffusion et de médiation culturelles.

Le Théâtre de la Dame de Cœur compte à son actif plus de 80 créations. La plupart d'entre elles ont été présentées pendant sa saison régulière et s'adressent à un public familial. Certaines créations ont également été présentées au cours de rendez-vous nationaux et internationaux. En 2019, l'organisme a accueilli 21 000 spectateurs. Outre ses activités de création et de diffusion, l'organisme reçoit 11 000 jeunes à son centre d'interprétation de la marionnette géante chaque année.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Liens connexes

Théâtre de la Dame de Cœur https://damedecoeur.com

Fonds du Canada pour les espaces culturels https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-espaces-culturels.html

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca