Le syndicat d'Amcor-CSN déclenche une grève d'une semaine

SAINT-CÉSAIRE, QC, le 22 avril 2024 /CNW/ - Ce matin, le Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Amcor-CSN a déclenché une grève de 7 jours, jusqu'au 28 avril inclusivement. Le 7 mars dernier, les membres ont adopté à 90 %, par voie de scrutin secret, une banque de sept jours de grève à déclencher au moment jugé opportun. Une grève de 24 heures avait également été exercée le 18 février dernier.

« Nous sommes toujours en négociation depuis le mois de juin 2023, forts de l'appui d'un conciliateur. Malgré sa présence, l'employeur refuse toujours de verser des salaires compétitifs, à la hauteur du coût actuel de la vie. Comme tout le monde, nous devons vivre avec les impacts de l'inflation qui continue de nous frapper collectivement. Plusieurs autres enjeux restent en suspens, notamment en ce qui a trait à notre assurance collective, à nos congés personnels et à la valorisation de l'ancienneté », déclare Stéphanie Boulay, présidente du syndicat.

« Les membres du syndicat veulent simplement obtenir des conditions d'emploi à la hauteur du travail accompli chaque jour. De la part d'un employeur mondial dans un domaine spécialisé qui ne rencontre aucune concurrence au Québec, nous nous attendons à mieux. Sa position stratégique lui permet de contrôler le marché des capsules dévissables utilisées sur les bouteilles à usage unique, une position très rentable. Il a donc les moyens de bien rémunérer ses salarié-es et c'est dans cet esprit que nous allons soutenir le syndicat jusqu'au bout dans cette négociation », souligne Louis Bégin, président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN.

« Partout en Montérégie, les entreprises rivalisent pour attirer et surtout, pour garder les salarié-es, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qui exige l'établissement de bonnes conditions de travail. Amcor doit entendre raison et se rendre à l'évidence que pour garder ses employé-es, il faut les traiter avec respect en offrant des conditions égales aux autres entreprises de la région », ajoute Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Amcor-CSN regroupe 97 membres et est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN, qui compte plus de 320 syndicats affiliés représentant environ 25 000 membres qui œuvrent dans le domaine industriel québécois. Le Conseil central de la Montérégie-CSN rassemble plus de 31 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de quelque 205 syndicats provenant de toutes les fédérations de la CSN.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

