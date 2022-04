Le gouvernement du Canada communique les détails sur le prochain Sommet national sur la culture qui rassemblera des représentants des secteurs des arts, de la culture et du patrimoine du 2 au 4 mai à Ottawa

OTTAWA, ON, le 27 avril 2022 /CNW/ - Les secteurs des arts, de la culture et du patrimoine jouent un rôle fondamental dans l'édification d'une société plus forte, plus cohésive et résiliente. Non seulement sont-ils des moteurs économiques importants, mais ces secteurs contribuent aussi au façonnement de l'identité canadienne et du tissu social du pays. Au cours des deux dernières années de la pandémie, les secteurs des arts, de la culture et du patrimoine ont fait face à des défis uniques. Le gouvernement du Canada tiendra le Sommet national sur la culture : l'avenir des arts, de la culture et du patrimoine au Canada pour aider ces secteurs à se rétablir et à s'épanouir.

Alors que le gouvernement planifie le Sommet national qui se tiendra à Ottawa du 2 au 4 mai 2022, Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, a dévoilé aujourd'hui les thèmes des discussions à cette rencontre et son déroulement.

Depuis son retour à Patrimoine canadien l'automne dernier, le ministre Rodriguez a rencontré des professionnels de la création, des artistes, des conservateurs et des chefs de file de l'industrie de ces secteurs afin de mieux comprendre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Le ministre a également travaillé en étroite collaboration avec eux à la préparation du Sommet. Ce sommet aidera ces secteurs à tracer ensemble la voie à suivre afin de positionner les secteurs des arts, de la culture et du patrimoine pour une croissance à long terme.

Les quatre thèmes du Sommet sont les suivants :

La promotion de la compétitivité et la croissance à long terme;

Le retour des spectateurs et la conquête de nouveaux publics;

Le rôle des plateformes numériques dans les secteurs des arts, de la culture et du patrimoine;

La contribution des secteurs culturels à la réconciliation, à la lutte contre les changements climatiques et à l'édification d'une société ouverte et plus inclusive.

Les discussions en personne et en ligne contribueront à renforcer les liens entre les communautés artistiques, culturelles et patrimoniales du Canada. Elles permettront également de promouvoir une plus grande collaboration et de les aider à connaître une compétitivité et une croissance plus grandes pendant la reprise économique générale du Canada après la pandémie. Un large éventail de participants prendra part à la rencontre, y compris des artistes, des créateurs et des travailleurs du patrimoine, des chefs d'entreprise et des philanthropes, ce qui garantira la présence de toutes les parties de l'écosystème culturel du Canada.

Les diverses séances comprendront le discours principal du ministre Rodriguez, une séance informelle avec des chefs de file des secteurs des arts, de la culture et du patrimoine, des séances plénières et des rencontres en petits groupes sur les thèmes clés et les débouchés pour les participants. Des activités artistiques et culturelles, y compris des prestations en direct, seront également offertes.

Les activités se dérouleront dans un cadre hybride, c'est-à-dire en ligne et en personne au Centre national des Arts. Les invitations au volet en personne ont été envoyées, et il sera possible de voir le webinaire en direct en s'inscrivant au préalable.

Quant aux activités diffusées en ligne, les travailleurs du secteur culturel des communautés partout au Canada peuvent maintenant s'y inscrire. L'inscription est obligatoire.

Le Sommet respectera toutes les directives de santé publique et de sécurité en vigueur, y compris les exigences sur le port du masque au Centre national des Arts.

De plus amples renseignements sur le Sommet sont en ligne. Veuillez consulter le site Web pour les mises à jour.

Citations

« Les expériences que nous vivons ensemble sont au cœur des secteurs canadiens des arts, de la culture et du patrimoine. Ils nous rassemblent et nous aident à comprendre qui nous sommes. Ces secteurs ont connu d'immenses difficultés au cours des deux dernières années, mais ils ont toujours été là pour les Canadiens et Canadiennes. Nous continuerons à soutenir les travailleurs des domaines de la création, de la culture et du patrimoine, et nous travaillerons avec eux pour revitaliser l'industrie et envisager l'avenir. De grandes choses nous attendent. »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le 6 décembre 2021, le ministre Rodriguez a annoncé que le gouvernement tiendrait un sommet national pour resserrer les liens entre les communautés artistique, culturelle et patrimoniale. Ce sommet portera sur la relance après la COVID-19 et la compétitivité à long terme de ces secteurs. Le Sommet devait avoir lieu en janvier, mais il a été reporté en raison des préoccupations sanitaires liées au variant Omicron.

Avant le Sommet, le ministre Rodriguez a rencontré des artistes, des conservateurs, des professionnels de la technique et de la production, des producteurs, des diffuseurs et d'autres personnes de ces secteurs dans tout le pays. Ces réunions visaient à assurer une reprise des activités réussie ainsi que la compétitivité à long terme et la croissance durable de ces secteurs.

Produits connexes

Le ministre Rodriguez conviera les secteurs des arts, de la culture et du patrimoine à un sommet national sur leur relance au début de 2022

Liens connexes

Sommet national sur la culture : l'avenir des arts, de la culture et du patrimoine au Canada (page internet)

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]