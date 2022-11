DEC accorde près de 750 000 $ au Centre d'amitié autochtone de Val‑d'Or (CAAVD) pour l'amélioration de son site culturel.

VAL-D'OR, QC, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les espaces communs comme nos parcs sont au cœur de nos communautés. Ce sont des pôles importants pour les résidents et les visiteurs ainsi que pour les entreprises qui participent au dynamisme de nos régions. La pandémie nous a amenés à repenser l'organisation de nos lieux publics et le gouvernement du Canada a une vision stratégique pour créer des milieux de vie où tous pourront s'épanouir.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St‑Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé une contribution non remboursable de 749 258 $ au CAAVD dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC). Ce soutien financier permettra d'améliorer les infrastructures du site culturel Kinawit situé à Val‑d'Or et d'y aménager des installations extérieures qui favoriseront la pratique d'activités culturelles et traditionnelles.

Organisme sans but lucratif, le CAAVD, fondé en 1974, est un carrefour de services urbain, un milieu de vie et un ancrage culturel pour les Premiers Peuples. Voué au mieux‑être, à la justice et à l'inclusion sociale, il favorise la cohabitation harmonieuse dans son milieu. Il propose notamment des services communautaires, sociaux, culturels et économiques. Le CAAVD déploie une programmation d'activités de guérison et de réconciliation à son site Kinawit. Situé à 12 kilomètres du centre‑ville de Val‑d'Or sur les berges du lac Lemoine, Kinawit offre également à la population des occasions d'immersion culturelle et crée des moments d'échanges et de partage entre Autochtones et non‑Autochtones.

Le soutien financier de DEC servira à la mise en place d'infrastructures communautaires permanentes, telles que l'aménagement d'un grand tipi pour les rassemblements, d'un atelier d'artiste, d'une cabane traditionnelle du trappeur ainsi qu'une cuisine extérieure (shaputuan).

Le gouvernement du Canada reconnaît que les espaces communautaires sont des lieux propices aux interactions sociales et à l'activité physique. En favorisant un meilleur accès à des installations et des programmes récréatifs, notamment pour la pratique d'activités culturelles pour les Autochtones, nous contribuons au bien‑être des collectivités, des familles et des individus à travers le pays. La reprise économique dépend entre autres de la vitalité des communautés locales et de leurs espaces communs.

« Notre appui à la réalisation de projets comme celui du CAAVD témoigne de la vision stratégique et de l'engagement de notre gouvernement à soutenir des collectivités dans toutes les régions du Québec. Je lève mon chapeau à l'équipe du CAAVD pour cette initiative qui favorise à la fois le vivre ensemble et la création d'espaces communs agréables pour les Autochtones vivant en milieu urbain et les résidents de Val‑d'Or. »

L'honorable Pascale St‑Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Kinawit est avant tout un lieu où les Autochtones peuvent vivre et exprimer leur culture et transmettre leurs savoirs traditionnels en pleine nature dans un milieu culturellement sécuritaire, et ce à quelques kilomètres du centre urbain. Kinawit signifie le "nous inclusif" en langue anicinabe, il favorise donc la rencontre, l'ouverture et le partage avec l'ensemble de la population. L'appui du gouvernement du Canada est important dans la réalisation de ce projet. »

Oscar Kistabish, président, CAAVD

Le FCRC a été lancé en juin 2021. Une somme de 500 millions de dollars sur deux ans est versée aux agences de développement régional du Canada (ADR), dont 107 M$ à DEC pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs au Québec. Alors que les restrictions en matière de santé publique s'atténuent, le gouvernement du Canada maintient son engagement d'investir dans des espaces communs afin de les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimulera les économies locales, créera des emplois et améliorera la qualité de vie des Canadiens. Ce financement aide les communautés à :

aménager ou améliorer des espaces communautaires afin d'encourager les Canadiens et les Canadiennes à s'impliquer de nouveau dans leurs communautés et régions et à les explorer.

Le FCRC est mis en œuvre dans le cadre du (PDEQ) de DEC.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

