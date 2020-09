Le gouvernement du Canada contribue à la modernisation de l'Université Sainte-Anne et appuie 18 organismes voués aux langues officielles en Nouvelle-Écosse

POINTE-DE-L'ÉGLISE, NS, le 31 août 2020 /CNW/ - La promotion de nos deux langues officielles contribue à faire du Canada un pays qui a des communautés animées et engagées, et des citoyens ouverts aux avantages de la dualité linguistique.

Lors d'une annonce virtuelle qui s'est déroulée ce matin, René Arseneault, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de promotion économique du Canada atlantique et Langues officielles), en compagnie de Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et député de Sackville--Preston--Chezzetcook, et de représentants de l'Université Sainte-Anne, a annoncé l'octroi de 579 500 dollars à l'Université Sainte-Anne pour la modernisation des espaces d'apprentissage et des infrastructures technologiques de son campus de Pointe-de-l'Église. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles. Les fonds versés au projet proviennent du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir. Ils permettront l'achat d'équipements technologiques et de mobilier ainsi que la rénovation intérieure de cinq espaces d'apprentissage qui sont très sollicités au campus de Pointe-de-l'Église. Ces rénovations comprennent, entre autres, l'aménagement de la Chapelle Gustave-Blanche pour en faire un amphithéâtre d'environ 150 places, ainsi que le réaménagement d'un espace d'apprentissage actuel pour en faire un « makerspace », favorisant l'idéation, la discussion et l'échange en groupes pour le Centre de l'entrepreneuriat Louis-E.-Deveau.

Le secrétaire parlementaire Arseneault a également profité de l'occasion pour réitérer le soutien du gouvernement du Canada à des groupes œuvrant à la promotion des langues officielles en Nouvelle-Écosse. Au total, 18 organismes francophones profiteront d'un soutien de 2 116 800 dollars accordé par l'entremise du sous-volet « Collaboration avec le secteur communautaire » du programme Développement des communautés de langue officielle. Ces fonds permettront à ces groupes de livrer une programmation annuelle riche et dynamique pour la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse.

Ces investissements serviront à renforcer les communautés de langue officielle en situation minoritaire en Nouvelle-Écosse. Ils permettront à ces organismes de poursuivre leur travail visant à préserver et à promouvoir la vitalité du patrimoine culturel des communautés linguistiques minoritaires.

Citations

« La vitalité de nos communautés de langue officielle en situation minoritaire est grandement menée par le dynamisme d'organismes et de groupes ayant à cœur la langue et la culture de leur région. Je suis très fière de pouvoir annoncer ce soutien financier qui permettra de faire rayonner l'Acadie et la francophonie dans toute la Nouvelle-Écosse. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Nous sommes reconnaissants envers Patrimoine canadien pour leur appui à l'égard de ce projet de modernisation, qui arrive juste au bon moment. Nous sommes en mesure de nous doter des espaces et des technologies nécessaires pour offrir nos cours à distance et en présentiel en simultané à l'ère de la COVID-19 et dans le futur. Cette modernisation est importante pour la qualité de l'offre de nos cours. »

- Allister Surette, recteur et vice-chancelier de l'Université Sainte-Anne

Les faits en bref

Le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir témoigne de la vision globale du gouvernement du Canada à l'établissement d'une francophonie canadienne forte et de l'appui à nos communautés de langue officielle en situation minoritaire.

témoigne de la vision globale du gouvernement du à l'établissement d'une francophonie canadienne forte et de l'appui à nos communautés de langue officielle en situation minoritaire. Le Plan d'action présente un investissement supplémentaire de 499,2 millions de dollars sur cinq ans et est composé des trois piliers suivants : renforcer nos communautés, renforcer l'accès aux services et promouvoir un Canada bilingue.

d'action présente un investissement supplémentaire de 499,2 millions de dollars sur cinq ans et est composé des trois piliers suivants : renforcer nos communautés, renforcer l'accès aux services et promouvoir un bilingue. Les Programmes d'appui aux langues officielles de Patrimoine canadien font la promotion du français et de l'anglais dans la société canadienne et favorisent l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire.

Il existe des communautés de langue officielle en situation minoritaire dans chaque province et territoire du pays, et ces communautés ont toutes des réalités et des besoins particuliers.

Liens connexes

Nom du client / Client Name Allocation totale en 2020-2021 L'acadie de Chezzetcook Association 32 000 $ Association du Centre communautaire de la Rive-Sud 92 000 $ Association francophone de la Vallée 92 000 $ Centre communautaire francophone de Truro 92 000 $ Comité provincial des Jeux de l'Acadie, région Nouvelle-Écosse 58 800 $ Conseil acadien de Par-en-bas 105 000 $ Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse (C.J.P.) 140 000 $ Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse 442 200 $ Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse 127 800 $ Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE) 78 000 $ Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse 82 000 $ La Picasse, centre communautaire culturel 105 000 $ Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse 78 000 $ Société acadienne de Clare 105 000 $ Société acadienne Sainte-Croix 92 000 $ Conseil communautaire du Grand-Havre 185 000 $ Conseil communautaire Étoile de l'Acadie 105 000 $ Société Saint-Pierre 105 000 $ TOTAL 2 116 800 $

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Alexander Cohen, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, 613-404-9121, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca