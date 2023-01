Le gouvernement du Canada fournit un soutien pour faciliter l'accès aux activités sportives communautaires et éliminer les obstacles à la participation au sport organisé.

OAKVILLE,ON, le 23 janv. 2023 /CNW/ - L'une des priorités du gouvernement du Canada est d'éliminer les obstacles à la pratique du sport parmi les populations sous-représentées afin d'accroître leur participation.

Related Documents View PDF Liste des projets financés dans la région de Halton grâce à l'initiative Le sport communautaire pour tous (Groupe CNW/Patrimoine canadien)

Aujourd'hui, Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé et de la ministre des Sports, a souligné l'octroi d'un appui de 67 653 dollars à 13 organismes de la région de Halton pour la réalisation d'activités sportives communautaires. Ces fonds sont distribués par des organismes à l'échelle nationale ayant reçu un financement dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous.

Le secrétaire parlementaire van Koeverden a également souligné que SportJeunesse Canada a octroyé 250 000 dollars de son financement total de l'initiative Le sport communautaire pour tous à l'ouverture de 10 nouvelles sections locales au Canada, dont une dans la région de Halton.

Les activités sportives organisées par les groupes financés qui travaillent sur le terrain, allant des arts martiaux au CrossFit en passant par le soccer et la gymnastique, contribueront à réduire les obstacles qui entravent la participation au sport, en particulier dans les communautés noires, autochtones et racisées ou parmi les groupes 2ELGBTQI+, les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et les personnes handicapées.

Le secrétaire parlementaire van Koeverden a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Ce financement fait partie des annonces faites par la ministre des Sports afin de soutenir les sports communautaires organisés.

Citations

« En appuyant le sport communautaire, notre gouvernement réitère son engagement à bâtir des communautés plus fortes et plus saines. Le sport joue un rôle important quand il est question de gagner en confiance et d'acquérir des compétences de chef de file. Il permet aux gens de grandir et de s'épanouir physiquement, émotionnellement et socialement. Le sport doit donc être accessible à tout le monde; chacun mérite d'avoir la possibilité de pratiquer un sport et une activité physique. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Le sport, l'activité physique et les loisirs nous enseignent des leçons de vie essentielles, en plus d'être le catalyseur d'un mode de vie sain et heureux. L'égalité d'accès à ces possibilités est une question d'équité en matière de santé pour les Canadiens et Canadiennes de tous âges et de toutes origines. Des projets comme celui de SportJeunesse Canada nous aident à bâtir un système sportif plus inclusif qui répond aux besoins de toute la population canadienne. »

- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports et député de Milton

« Les organismes locaux de sport et de santé font toute la différence dans le bien-être de nos communautés. Grâce à l'initiative Le sport communautaire pour tous, notre gouvernement aide à éliminer les obstacles à la participation sportive des gens de Burlington et de tout le pays. »

- L'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et députée de Burlington

« Nos enfants méritent le meilleur départ possible dans la vie. Chaque enfant au pays devrait avoir la chance de mener une vie saine sans se heurter à des obstacles. Dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous, nous soutenons les communautés dans leurs efforts visant à promouvoir et à offrir des programmes sportifs inclusifs. Grâce à ce financement, les enfants d'Oakville et de Halton pourront profiter d'importantes occasions de faire du sport, ce qui se traduira par une meilleure qualité de vie pour les jeunes Canadiens et Canadiennes. »

- L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale et députée d'Oakville

« Le soutien à des organismes comme SportJeunesse Canada permet d'uniformiser les règles du jeu et d'assurer que tous les enfants ont un accès égal aux sports. Ainsi, plus d'enfants pratiqueront leur sport préféré et plus de clubs sportifs augmenteront leur taux de participation. Ce financement, issu de l''initiative Le sport communautaire pour tous, aidera SportJeunesse Canada à faire en sorte que les sports dans notre communauté soient plus inclusifs, équitables et accessibles pour un plus grand nombre d'enfants à Halton. »

- Pam Damoff, députée d'Oakville-Nord-Burlington

« La région de Halton renferme une communauté dynamique et active, et lui offre la possibilité d'essayer, de réussir et d'exceller dans toute une gamme de sports. Nous voulons faire en sorte qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte en raison d'obstacles financiers, alors qu'il pourrait être sur le terrain, dans le gymnase ou sur la glace. Ce financement du gouvernement du Canada nous permet de répondre aux besoins de la communauté et de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires des clubs sportifs pour que TOUS les enfants puissent jouer. »

- Sara Restani, directrice de programme, SportJeunesse Ontario

Les faits en bref

Comme cela a été annoncé dans le budget de 2021, jusqu'à 80 millions de dollars seront distribués dans tout le pays sur 2 ans pour aider les organismes communautaires à faciliter l'accès aux activités sportives organisées et à éliminer les obstacles à la participation aux sports.

L'initiative Le sport communautaire pour tous vise à rétablir et à augmenter les taux de participation au sport, en particulier parmi les communautés noires, autochtones, racisées, 2ELGBTQI+ ainsi que les personnes à faible revenu, les nouveaux arrivants et les gens handicapés. Les projets respecteront les principes suivants :

Abordables : les projets seront offerts à un coût minime, voire nul, pour les participants.

: les projets seront offerts à un coût minime, voire nul, pour les participants. Axés sur les résultats : les projets seront mis en œuvre de manière à accroître la participation au sport et le maintien de la pratique sportive au sein des communautés dignes d'équité et, en définitive, à susciter des changements comportementaux.

: les projets seront mis en œuvre de manière à accroître la participation au sport et le maintien de la pratique sportive au sein des communautés dignes d'équité et, en définitive, à susciter des changements comportementaux. Axés sur le sport organisé : bien que d'autres activités puissent être incluses (notamment le développement des habiletés de mouvement), l'activité principale doit être le sport organisé et doit respecter les pratiques sportives sécuritaires.

: bien que d'autres activités puissent être incluses (notamment le développement des habiletés de mouvement), l'activité principale doit être le sport organisé et doit respecter les pratiques sportives sécuritaires. Écologiques : la réalisation des projets devrait avoir une incidence minimale ou positive sur l'environnement.

: la réalisation des projets devrait avoir une incidence minimale ou positive sur l'environnement. Accessibles : les projets doivent être adaptés aux groupes dignes d'équité, mais ne doivent pas nécessairement être exclusifs et peuvent être ouverts à tous, et doivent inclure un large éventail de capacités sportives.

: les projets doivent être adaptés aux groupes dignes d'équité, mais ne doivent pas nécessairement être exclusifs et peuvent être ouverts à tous, et doivent inclure un large éventail de capacités sportives. Disponibles : les projets doivent viser des communautés mal desservies et représenter la diversité des régions.

Produits connexes

Liste des projets financés dans la région de Halton grâce à l'initiative Le sport communautaire pour tous

Le secrétaire parlementaire Adam van Koeverden annonce un nouveau financement pour éliminer les obstacles et favoriser l'inclusion dans le sport au Canada.

Liens connexes

Initiative Le sport communautaire pour tous - Programme de soutien au sport

Organismes à l'échelle nationale approuvés aux fins de financement (2022-2023)

Budget de 2022 - 16 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2022-2023, pour appuyer les mesures visant à créer un système sportif plus sûr

Budget de 2021 - Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]