Le rire sous toutes ses coutures sera au rendez-vous à Montréal à la mi-juillet

Le gouvernement du Canada appuie le Festival Juste pour rire/Just For Laughs

MONTRÉAL, le 10 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada accordait un million de dollars au 37e Festival Juste pour rire/Just For Laughs.

Accordée dans le cadre du Fonds du Canada pour la présentation des arts, cette aide contribuera à offrir aux festivaliers une programmation bilingue, cosmopolite et d'envergure comprenant notamment des performances déambulatoires, de grands spectacles intérieurs et extérieurs, une comédie musicale annuelle, du théâtre humoristique, de l'improvisation, des soirées carte blanche et des galas.

Citations

« Au fil des ans, le Festival Juste pour rire/Just For Laughs a su se tailler une place de choix dans le cœur des amateurs d'humour. Ce rendez-vous de calibre mondial, qui accorde une place de choix aux artistes de la relève, favorise la découverte de nouveaux talents. D'année en année, il ne cesse de surprendre en proposant des expériences participatives inédites sur son site extérieur. Bon festival à tous les passionnés d'humour! »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

Le Festival Juste pour rire/Just For Laughs de Montréal, qui aura lieu cette année du 10 au 28 juillet, accueille plus de 2 millions de spectateurs chaque été.

Le Festival présentera 171 spectacles dans 46 salles de la ville, 210 spectacles en plein air totalement gratuits et répartis sur les 3 scènes extérieures du festival, pour un total de 1 129 représentations et de plus de 1 300 artistes.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

