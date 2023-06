FRANCFORT et SINGAPOUR, le 7 juin 2023 /CNW/ - Le réseau Star Alliance, la première et la plus importante alliance mondiale de transporteurs aériens, a le plaisir d'annoncer la nomination de Theo Panagiotoulias au poste de chef de la direction.

M. Panagiotoulias compte plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie du transport aérien et de l'aviation à l'échelle internationale. Depuis 2014, il était le premier vice-président - Ventes mondiales et Alliances de Hawaiian Airlines. Auparavant, M. Panagiotoulias était vice-président et directeur général (Asie-Pacifique) de Sabre Corporation, un fournisseur de solutions technologiques pour l'industrie du voyage. Il a également travaillé pendant 15 ans à American Airlines, où il a occupé divers postes dans les domaines des affaires commerciales, de l'exploitation et de la gestion. Sa biographie complète est jointe au communiqué.

« Au nom du conseil de direction du réseau Star Alliance, je tiens à féliciter Theo pour sa nomination au poste de chef de la direction du réseau Star Alliance, a déclaré Scott Kirby, chef de la direction de United Airlines et président du conseil de direction du réseau Star Alliance. Son expérience dans les domaines des affaires commerciales et du transport aérien à l'échelle internationale lui a permis d'acquérir une bonne compréhension des défis et des possibilités que rencontre notre secteur aujourd'hui. Je suis convaincu qu'il est la bonne personne pour guider le réseau Star Alliance vers l'avenir. »

« Le réseau Star Alliance relie le monde, a indiqué M. Panagiotoulias. Chaque année, plus de 200 millions de clients voyagent avec ses 26 transporteurs membres à bord de plus de 16 000 vols assurés quotidiennement. Le réseau a également été à la tête du changement pour promouvoir une expérience passager sans tracas. Je suis honoré d'avoir été choisi pour diriger l'équipe Star Alliance et collaborer directement avec nos 26 transporteurs membres pour continuer à innover en tant que meilleure alliance de transporteurs aériens mondiale. »

M. Panagiotoulias succédera à Charlotta Wieland, qui a été détachée de Scandinavian Airlines (SAS) pour occuper le poste de chef de la direction intérimaire du réseau Star Alliance depuis janvier 2023. Avec la venue de M. Panagiotoulias, Mme Wieland réintégrera SAS et le conseil de gestion du réseau Star Alliance en tant que représentante de la société aérienne. La nomination de M. Panagiotoulias devrait prendre effet dans les prochains mois, une fois les autorisations obtenues et les processus administratifs effectués.

« Au nom du réseau Star Alliance et de ses transporteurs membres, j'aimerais remercier Charlotta d'avoir assumé les fonctions de chef de la direction par intérim auprès du réseau Star Alliance et lui souhaiter un bon retour à son siège au conseil de gestion du réseau Star Alliance », a déclaré M. Kirby.

En 2022, Skytrax a décerné le titre de Meilleure alliance de transporteurs aériens mondiale au réseau Star Alliance. Le réseau vise à faciliter une expérience de voyage fluide de grande qualité parmi ses 26 transporteurs membres, ainsi que des correspondances sans tracas dans son vaste réseau mondial, tout en offrant des récompenses et une reconnaissance aux voyageurs internationaux assidus.

En 2022, le réseau Star Alliance a célébré son 25e anniversaire, ce qui en fait la plus ancienne alliance de transporteurs aériens mondiale. Il a également souligné d'importants jalons, comme le lancement de la première carte de crédit Star Alliance en collaboration avec HSBC Australia, ainsi que la formation d'un modèle de voyage intermodal, qui étend le réseau Star Alliance au-delà du transport aérien à d'autres écosystèmes de transport, comme les réseaux ferroviaires.

À propos du réseau Star Alliance

Fondé en 1997, le réseau Star Alliance est la première véritable alliance mondiale de transporteurs aériens axée sur une proposition de valeur de portée mondiale offerte aux clients, une reconnaissance internationale et un service uniforme. Depuis lors, il offre le réseau de transporteurs le plus important et le plus complet qui soit et met l'accent sur l'amélioration de l'expérience de voyage du client dans l'ensemble de l'Alliance.

Les transporteurs membres sont les suivants : Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, SAS, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines et United Airlines.

Le réseau Star Alliance propose actuellement plus de 16 000 vols quotidiens reliant près de 1 200 aéroports dans 186 pays. Des vols de correspondance sont assurés par les partenaires de correspondances du réseau Star Alliance Juneyao Airlines et THAI Smile Airways.

BIOGRAPHIE

THEO PANAGIOTOULIAS

Theo Panagiotoulias sera le prochain chef de la direction du réseau Star Alliance.

Il compte plus de 25 ans d'expertise opérationnelle et commerciale dans les industries du transport aérien et de l'aviation, et a travaillé en Australie, en Chine, au Japon, à Singapour et aux États-Unis.

Avant de se joindre au réseau Star Alliance, M. Pantagiotoulias a été premier vice-président - ventes mondiales et alliances de Hawaiian Airlines pendant neuf ans et a dirigé les ventes mondiales, les partenariats des alliances, les affaires gouvernementales et les fonctions commerciales sur les marchés internationaux. Auparavant, il était vice-président et directeur général pour la région de l'Asie-Pacifique de Sabre Corporation. Plus tôt dans sa carrière, il a passé 15 ans à American Airlines, où il a occupé divers postes de leadership dans les domaines des affaires commerciales, de l'exploitation et de la gestion.

M. Panagiotoulias est diplômé du Haileybury College (Melbourne, Australie) et a suivi le programme de leadership avancé à l'Université de Cambridge (Royaume-Uni).

