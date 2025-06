MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - Le vol inaugural d'Air Canada a quitté Montréal hier soir et est arrivé ce matin à Porto, au Portugal.

« Nous sommes ravis de retourner à Porto, notre toute nouvelle liaison européenne cet été et deuxième destination au Portugal, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président - Fret. Des liaisons comme celles-ci sont attirantes pour les clients de tout notre réseau nord-américain, avec des options de voyage pratiques par notre plaque tournante de Montréal. Ville du patrimoine mondial et ville-porte du nord du Portugal, Porto offre un large éventail d'aventures en plein air et d'expériences touchant l'histoire, la culture et la gastronomie. Que les clients rendent visite à des amis ou à leur famille, ou qu'ils partent explorer le sud de l'Europe, nous avons hâte de les accueillir à bord de nos vols à destination du Portugal. »

Porto est la deuxième destination au Portugal desservie par Air Canada, qui offre actuellement des vols au départ de Montréal et de Toronto pour Lisbonne. Les autres nouvelles liaisons européennes dont le lancement est célébré cet été comprennent celle pour Naples en mai et la reprise de la desserte de Londres Heathrow au départ d'Ottawa en avril. Cette semaine, Air Canada inaugurera également sa liaison Toronto-Prague et, à la fin du mois de juin, sa liaison Montréal-Édimbourg.

Horaire

Vol Départ Arrivée Jours d'exploitation Dates d'exploitation en 2025 AC928 Montréal 21:50 Porto 9:20 (+1 jour) Lun., mer., sam. Du 4 juin au 28 août AC929 Porto 11:20 Montréal 13:45 Mar., jeu., dim. Du 5 juin au 26 août

Les vols à destination de Porto seront assurés par un appareil A330-300 d'Airbus du parc aérien d'Air Canada. Les clients peuvent choisir parmi trois classes de service, soit la classe économique, la classe Économique Privilège et la classe Signature Air Canada, qui leur permet de profiter d'un confort et d'une commodité supérieurs dans une cabine exclusive, de spacieux fauteuils entièrement inclinables, d'un service personnalisé, de repas gastronomiques et d'une franchise de bagages supplémentaire, ainsi que d'un accès aux services prioritaires à l'aéroport.

Visitez le site aircanada.com pour réserver des vols à destination de Porto!

Voyage à l'étranger en vue?

Visitez le portail Prêts à voyager d'Air Canada pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Il incombe aux clients de vérifier s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée gouvernementales. Ils doivent notamment détenir les documents de voyage, les visas et les certificats de santé obligatoires appropriés, et respecter tous les autres critères d'admissibilité correspondant aux vols pour lesquels ils font l'achat de billets.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

