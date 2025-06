MONTRÉAL, le 6 juin 2025 /CNW/ - Air Canada (TSX : AC) rappelle aux actionnaires que son offre publique de rachat importante annoncée précédemment (l'« offre ») visant le rachat d'au plus 500 000 000 $ de ses actions à droit de vote variable de catégorie A et de ses actions à droit de vote de catégorie B (collectivement, les « actions ») expirera à 23 h 59 (heure de l'Est) le 20 juin 2025, à moins qu'elle ne soit prolongée, modifiée ou retirée.

Modalités et conditions de l'offre

L'offre de rachat, la note d'information qui y est jointe et les documents s'y rapportant (les « documents relatifs à l'offre ») envoyés par la poste aux actionnaires en mai 2025 renferment les modalités et les conditions de l'offre ainsi que d'autres renseignements.

L'offre est effectuée au moyen d'une « adjudication à la hollandaise » modifiée, aux termes de laquelle les actionnaires peuvent déposer un nombre donné de leurs actions au moyen : (i) d'une procédure de dépôt par adjudication à un prix d'au moins 18,50 $ l'action et d'au plus 21,00 $ l'action ou (ii) d'une procédure de dépôt au prix de rachat établi aux termes des dépôts aux enchères. Sous réserve des modalités et des conditions de l'offre, Air Canada rachètera des actions au prix le plus bas lui permettant de racheter jusqu'à 500 000 000 $ d'actions ayant valablement fait l'objet de dépôts aux enchères et de dépôts au prix de rachat.

Renseignements

Les actionnaires devraient lire attentivement les documents relatifs à l'offre, qui sont accessibles sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et au aircanada.com/investisseurs et consulter leurs conseillers financiers, fiscaux, juridiques et en placement avant de prendre une décision relativement à l'offre.

Les actionnaires peuvent transmettre leurs questions ou leurs demandes d'aide relatives à l'offre, y compris sur la façon de déposer des actions en réponse à l'offre, comme suit :

à Compagnie Trust TSX, le dépositaire de l'offre, par téléphone au +1 800 387-0825 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 416 682-3860 ou par courriel à l'adresse [email protected] ;

; à Valeurs Mobilières TD Inc., le courtier-gérant dans le cadre de l'offre, par courriel à l'adresse [email protected] ;

; à Air Canada par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 514 422-6644.

Les actionnaires qui souhaitent déposer des actions qu'ils détiennent par l'entremise d'un intermédiaire devraient communiquer avec celui-ci dans les meilleurs délais afin d'obtenir de plus amples renseignements sur la façon de procéder avant l'expiration de l'offre.

Questions d'ordre fiscal

Les actionnaires devraient consulter leurs conseillers fiscaux à l'égard des incidences fiscales liées à la disposition de leurs actions aux termes de l'offre. Air Canada estime actuellement que le capital versé par action pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est d'environ 10,59 $ par action. Air Canada avisera les actionnaires en cas de changement important apporté à cette estimation après l'expiration de l'offre.

Autres questions

Le conseil d'administration d'Air Canada a approuvé l'offre. Cependant, Air Canada, son conseil d'administration, le courtier-gérant ou le dépositaire ne font aucune recommandation aux actionnaires quant à savoir s'il convient de déposer ou non leurs actions en réponse à l'offre. Les actionnaires sont priés d'évaluer attentivement tous les renseignements donnés dans l'offre et de consulter leurs propres conseillers financiers, juridiques, en placement et en fiscalité avant de prendre leurs propres décisions de déposer ou de ne pas déposer d'actions en réponse à l'offre et, s'ils en déposent, quant au nombre d'actions à déposer et au prix de dépôt.

Toutes les sommes d'argent sont exprimées en dollars canadiens. Le présent communiqué n'est publié qu'à titre informatif et ne constitue pas une offre de rachat ni la sollicitation d'une offre de vente d'actions ou d'autres titres d'Air Canada. La sollicitation et l'offre de rachat des actions ne sont faites qu'aux termes des documents relatifs à l'offre déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs découlent d'analyses et d'autres renseignements fondés sur la prévision de résultats à venir et l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Ils peuvent porter sur des observations concernant, entre autres, des prévisions, des stratégies, des attentes, des opérations projetées ou des actions à venir. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « préliminaire », « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « projeter » et « planifier », notamment employés au futur et au conditionnel, et d'autres termes semblables, ainsi qu'à l'évocation de certaines hypothèses. Ces énoncés comprennent également des énoncés au sujet des modalités de l'offre, de la valeur maximale en dollars et du nombre maximal des actions qu'Air Canada pourrait racheter aux termes de l'offre, du prix auquel Air Canada rachètera des actions aux termes de l'offre et du capital versé estimatif des actions.

Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses, dont celles décrites aux présentes, ils sont soumis à d'importants risques et incertitudes, qui sont amplifiés dans le contexte actuel. La réalisation des énoncés prospectifs reste assujettie, notamment, à la survenance possible d'événements externes ou à l'incertitude qui caractérise le secteur où évolue Air Canada. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, entre autres ceux dont il est fait mention ci-après.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs comprennent la conjoncture économique, les déclarations faites ou les mesures prises par les gouvernements relativement à l'imposition (ou aux menaces d'imposition) de tarifs sur les exportations ou les importations canadiennes, l'incertitude s'y rapportant et les incidences connexes sur les économies canadiennes, nord-américaines et mondiales et la demande pour les voyages, le contexte géopolitique, comme les conflits militaires au Moyen-Orient et entre la Russie et l'Ukraine, la capacité d'Air Canada de dégager ou de maintenir une rentabilité nette, l'état du secteur et du marché et le contexte influant sur la demande, la concurrence, la dépendance d'Air Canada à l'égard des technologies, les risques liés à la cybersécurité, les interruptions de service, les changements climatiques et les facteurs liés à l'environnement (dont les systèmes météorologiques et autres phénomènes naturels, et des facteurs anthropiques), la dépendance d'Air Canada à l'égard de fournisseurs clés (y compris des organismes gouvernementaux et d'autres intervenants soutenant les activités aéroportuaires et de l'exploitation aérienne), les relations de travail et les coûts connexes, la capacité d'Air Canada à mettre en œuvre efficacement des initiatives stratégiques opportunes et d'autres initiatives importantes (notamment sa faculté de gérer les charges d'exploitation), les cours de l'énergie, la capacité d'Air Canada à rembourser ses dettes et à conserver ou accroître la liquidité, la dépendance d'Air Canada à l'égard des transporteurs régionaux et autres, la capacité d'Air Canada à recruter et à conserver du personnel qualifié, les épidémies, l'évolution de la législation, de la réglementation ou des procédures judiciaires, les attentats terroristes, les conflits armés, la capacité d'Air Canada d'exploiter avec succès son programme de fidélité, les pertes par sinistre, la dépendance d'Air Canada à l'égard des partenaires Star AllianceMD et des coentreprises, la capacité d'Air Canada de préserver et de faire croître sa marque, les litiges actuels et éventuels avec des tiers, les fluctuations des taux de change, les limites imposées aux termes de clauses restrictives, les questions d'assurance et les coûts qui y sont associés, les obligations au titre des régimes de retraite, ainsi que les facteurs dont il est fait mention dans le dossier d'information publique d'Air Canada qui peut être consulté à l'adresse www.sedarplus.ca, notamment à la rubrique 18, « Facteurs de risque », du rapport de gestion 2024 d'Air Canada et à la rubrique 14, « Facteurs de risque », du rapport de gestion du premier trimestre 2025 d'Air Canada.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent les attentes d'Air Canada en date du présent communiqué (ou à la date précisée de leur formulation) et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

