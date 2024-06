Le salon Star Alliance à l'aéroport international Charles-de-Gaulle de Paris , qui en est à sa première année d'existence, reçoit le prix du Meilleur salon d'une alliance de transporteurs aériens

SINGAPORE, le 27 juin 2024 /CNW/ - Le réseau Star Alliance a de nouveau remporté le titre de la Meilleure alliance mondiale de transporteurs aériens aux prestigieux prix World Airline Awards de Skytrax de cette année. Le nouveau salon Star Alliance à l'aéroport Charles-de-Gaulle, qui en est à sa première année d'exploitation, a également reçu le prix du Meilleur salon d'une alliance de transporteurs aériens. Theo Panagiotoulias, chef de la direction du réseau Star Alliance, a accepté les prix remis lors d'une cérémonie tenue à l'emblématique Fairmont Windsor Park, au Royaume-Uni.

« Nous sommes touchés d'apprendre que des millions de clients ont voté pour nous et nous ont désignés comme la meilleure alliance une fois de plus, a déclaré M. Panagiotoulias à cette occasion. En plus de reconnaître les efforts que nous fournissons pour procurer aux clients une expérience de voyage sans tracas, cette marque de reconnaissance nous pousse à en faire davantage. »

M. Panagiotoulias a également félicité les milliers d'employés des transporteurs membres du réseau. « L'engagement et les efforts de chaque employé du réseau Star Alliance et des transporteurs membres tout au long d'une année 2023 prometteuse ont abouti à ce prix, a-t-il ajouté. J'accepte fièrement cet honneur en leur nom et je les félicite pour leur dévouement. Je les encourage à continuer à viser l'excellence cette année et à l'avenir. »

Le réseau Star Alliance, qui est la première et la plus importante alliance mondiale de transporteurs aériens, représente une marque reconnue à l'échelle du globe et déterminée à offrir une expérience fluide à l'ensemble de ses clients. Soucieux d'offrir une expérience plus agréable aux voyageurs, il offre avec ses membres le plus vaste réseau aérien qui soit et des privilèges tels que la fidélisation réciproque, le suivi efficace des bagages, l'accès exclusif aux salons et le service Gold Track accéléré à la Sécurité.

Ayant ouvert ses portes en octobre 2023, le salon Star Alliance de l'aéroport Charles-de-Gaulle à Paris est rapidement devenu l'un des préférés des voyageurs assidus. Cet espace de 1 300 mètres carrés, idéalement situé dans l'aérogare 1, propose une vue exceptionnelle sur les pistes, un bar d'accueil spectaculaire et un bar à vin immersif offrant une expérience française authentique.

Souvent qualifiés d'Oscars de l'industrie du transport aérien, les World Airline Awards de Skytrax se sont taillé depuis 25 ans une réputation d'impartialité pour leurs sondages menés auprès des voyageurs internationaux. Cette année, 21,42 millions de répondants admissibles de plus d'une centaine de pays ont été comptabilisés dans les résultats d'un vote tenu de septembre 2023 à mars 2024 dans six langues de premier plan à l'échelle mondiale.

« Nous félicitons le réseau Star Alliance pour ses deux prix aux World Airline Awards, soit ceux de la Meilleure alliance mondiale de transporteurs aériens et du Meilleur salon d'une alliance de transporteurs aériens, a déclaré Edward Plaisted, chef de la direction de Skytrax. Le nouveau salon Star Alliance situé dans l'aérogare 1 de l'aéroport international Charles-de-Gaulle de Paris s'est rapidement imposé comme un établissement vedette et un favori des clients. »

Outre les prix attribués au réseau Star Alliance, 16 transporteurs membres en ont remporté 47 dans des catégories individuelles, dont celles de la Meilleure première classe du monde et du Meilleur service de restauration en classe affaires, et plusieurs récompenses ont été attribuées aux transporteurs régionaux.

À propos du réseau Star Alliance

Fondé en 1997, le réseau Star Alliance est la première véritable alliance mondiale de transporteurs aériens axée sur une proposition de valeur de portée mondiale offerte aux clients, une reconnaissance internationale et un service uniforme. Depuis lors, il offre le réseau de transporteurs le plus vaste et le plus complet qui soit et met l'accent sur l'amélioration de l'expérience de voyage du client dans l'ensemble de l'Alliance.

Les transporteurs membres sont les suivants : Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, SAS, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines et United Airlines.

Le réseau Star Alliance propose plus de 17 000 vols quotidiens reliant plus de 1 200 aéroports dans 190 pays. Des vols de correspondance sont assurés par le partenaire de correspondances du réseau Star Alliance Juneyao Airlines.

