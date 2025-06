La société aérienne a remporté neuf prix, dont ceux du Meilleur service de restauration dans un salon de classe affaires au monde pour la Suite Signature Air Canada et du Meilleur personnel de cabine en Amérique du Nord

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Air Canada a été nommée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord aux World Airline Awards de Skytrax 2025. Les prix Skytrax, qui ont été présentés au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris et dont les lauréats sont sélectionnés en fonction de sondages sur la satisfaction des clients menés auprès d'environ 22 millions de voyageurs partout dans le monde, ont également reconnu la Suite Signature Air Canada à Toronto comme Meilleur service de restauration dans un salon de classe affaires au monde pour la deuxième année de suite, de même que ses agentes et agents de bord comme Meilleur personnel de cabine au Canada et en Amérique du Nord. Air Canada s'est également vu décerner d'autres prix, dont ceux de Meilleur transporteur aérien à faibles coûts au Canada pour sa filiale Air Canada Rouge, Meilleur transporteur familial en Amérique du Nord, Meilleur service de restauration à bord en classe économique supérieure en Amérique du Nord, Meilleur service de restauration à bord en classe affaires en Amérique du Nord et Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord.

Air Canada today was named the Best Airline in North America at the 2025 Skytrax World Airline Awards. (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous sommes extrêmement fiers qu'Air Canada ait reçu le prix du Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord aux World Airline Awards de Skytrax 2025, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Je remercie nos clients, qui sont ceux qui connaissent le mieux nos produits et services, de leurs votes et de leur fidélité chaque fois qu'ils choisissent de voyager avec Air Canada. Je félicite nos 40 000 employés partout dans le monde, qui sont les véritables gagnants de ce prix, et je les remercie du professionnalisme dont ils font preuve pour prendre soin de nos clients et les transporter en toute sécurité tout en leur offrant un accueil chaleureux. Je constate sans surprise mais avec bonheur que leur travail pour rehausser l'expérience client est reconnu sur la scène mondiale.

« En Amérique du Nord, en tant que transporteur national du Canada, nous tirons notre épingle du jeu alors que nous sommes en concurrence avec les plus grands et les meilleurs transporteurs aériens au monde, ce qui rend ce prix très significatif. Nous célébrons aujourd'hui, mais nous ne relâchons pas nos efforts pour autant. Nous restons déterminés à viser toujours plus haut - grâce à de nouveaux produits et services, et en offrant avec soin et avec classe une expérience client positive pour faire rayonner le Canada dans le monde entier - afin de continuer de fidéliser nos clients pour de nombreuses années à venir.

« Nous sommes également très fiers des prix remportés par notre personnel de cabine, c'est-à-dire ceux du Meilleur personnel de cabine au Canada et du Meilleur personnel de cabine en Amérique du Nord. Ces distinctions témoignent des efforts que notre personnel déploie chaque jour pour traiter nos clients avec soin et avec classe. »

Ces prix reconnaissent la position d'Air Canada comme chef de file de l'industrie et le succès qu'ont connu les initiatives du transporteur pour améliorer tous les aspects de l'expérience de voyage, comme en témoigne le vote des clients. Les récentes améliorations aux produits et aux services comprennent le lancement du Wi-Fi rapide et gratuit à bord, une application repensée offrant plus de fonctionnalités, des collations et des boissons gratuites à bord, davantage de contenu dans son système de divertissements à bord primé, l'ouverture de nouveaux salons et le réaménagement de salons actuels, des processus simplifiés à l'aéroport, un programme de fidélité primé et des options de correspondances intermodales sur un seul billet.

Air Canada a également reçu d'autres distinctions récemment pour son excellence, dont les suivantes :

À propos des suites Signature Air Canada

Air Canada propose deux salons Suite Signature pour les clients des vols internationaux au départ des aéroports internationaux de Toronto Pearson et de Vancouver. Notre menu, grâce auquel la Suite Signature Air Canada de l'aéroport Toronto Pearson a été reconnue comme Meilleur service de restauration dans un salon de classe affaires au monde aux World Airline Awards de Skytrax, met de l'avant une variété d'ingrédients canadiens dans des plats raffinés d'inspiration locale qui évoluent avec les saisons. L'expérience est agrémentée d'une carte des vins recherchée présentant des vins canadiens et internationaux d'exception et qui met en valeur le savoir-faire et le caractère unique des régions viticoles du Canada. Notre menu de cocktails, qui sont élaborés avec des ingrédients de première qualité et une touche de créativité, s'inspire des tendances mondiales pour offrir une expérience rehaussée et mémorable. Conçue pour évoquer les liens qui unissent les voyageurs au Canada, chaque Suite Signature Air Canada reflète la beauté, l'accueil chaleureux et le raffinement du pays qu'elle représente.

À propos des World Airline Awards de Skytrax

Entièrement indépendants et impartiaux, les World Airline Awards ont été lancés en 1999 afin de produire une étude à l'échelle mondiale mesurant la satisfaction des passagers. Les voyageurs du monde entier votent dans le cadre du plus grand sondage mené auprès des passagers de transporteurs aériens afin de déterminer les gagnants des prix. Pour les médias mondiaux, ces prix sont les Oscars du secteur de l'aviation. Skytrax assume la totalité des coûts du sondage et de l'événement de remise des prix, et les transporteurs aériens ne sont pas tenus de payer des droits d'entrée ou d'inscription. L'utilisation des logos et des résultats des prix est gratuite. Des clients de plus de 100 nationalités ont participé au sondage en ligne mené de septembre 2024 à mai 2025, et 22,3 millions de participations admissibles ont été comptabilisées pour produire les résultats. Toutes les participations au sondage ont été contrôlées pour établir l'adresse IP et les renseignements de l'utilisateur, et les participations en double, suspectes ou inadmissibles ont été supprimées. Plus de 300 transporteurs aériens figurent dans les résultats du sondage de 2024-2025. Le sondage auprès des clients a été proposé en français, anglais, portugais, espagnol, turc, russe, japonais et chinois.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

