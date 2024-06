Vingt-trois membres du réseau Star Alliance exercent leurs activités à l'aérogare 2 de Londres Heathrow, familièrement appelée « aérogare Star Alliance » par les passagers, et y exploitent plus de 120 départs par jour.

SINGAPORE, le 6 juin 2024 /CNW/ - Le réseau Star Alliance et ses transporteurs membres sont ravis de fêter une décennie d'excellence à l'aérogare 2, leur port d'attache à Londres Heathrow. L'aérogare de la Reine sert de base à 23 membres du réseau Star Alliance et facilite donc les correspondances et les opérations pour plus de 15 millions de passagers par année, soit environ 20 % de la capacité disponible au départ de l'aéroport.

L’aérogare de la Reine sert de base à 23 membres du réseau Star Alliance et facilite donc les correspondances et les opérations pour plus de 15 millions de passagers par année. (Groupe CNW/Star Alliance) Logo (Groupe CNW/Star Alliance)

À l'occasion de ces célébrations, Theo Panagiotoulias, chef de la direction du réseau Star Alliance, a déclaré : « Londres Heathrow est une plaque tournante essentielle pour nos transporteurs membres. Nous sommes fiers d'offrir une expérience fluide à des milliers de passagers chaque jour, grâce au regroupement de nos offres dans une aérogare commune. Au nom de tous nos transporteurs membres, je tiens à exprimer ma gratitude envers Heathrow pour ses dix ans de soutien. Nous pouvons offrir une expérience supérieure aux voyageurs tous les jours et pour les années à venir. »

Dans le cadre de son initiative stratégique de rapprochement « sous un même toit », le réseau Star Alliance a regroupé ses membres dans la même aérogare en 2014 et a ainsi créé une plaque tournante Star Alliance. Cette initiative permet aux passagers de prendre facilement un vol de correspondance d'un transporteur membre Star Alliance, ce qui simplifie considérablement les opérations aux aéroports tout en en rehaussant l'expérience.

Ross Baker, chef de l'Expérience client à Londres Heathrow, a déclaré : « L'aéroport Londres Heathrow est ravi de célébrer dix ans d'excellence en prestation de services aux passagers qui passent par l'aérogare 2, qui a déjà remporté le prix de Meilleure aérogare au monde aux World Airline Awards de Skytrax. Avec nos transporteurs partenaires, dont le réseau Star Alliance et ses membres, nous avons vu près de 73 millions de passagers passer par les portes de l'aérogare 2 et profiter des boutiques et du choix de repas et de consommations qu'on y trouve. Ce jalon nous donne l'occasion de revenir sur dix années de réalisations et d'envisager les dix prochaines, pendant lesquelles nous continuerons de créer un aéroport extraordinaire, adapté pour l'avenir. »

Les clients sont accueillis par une bannière aux couleurs du réseau Star Alliance installée bien en évidence au-dessus des comptoirs d'enregistrement des sociétés aériennes, dans la zone des départs de l'aérogare 2. Le réseau et ses membres disposent d'installations qui offrent une expérience sans tracas à l'aéroport, dont les services suivants :

Voie d'embarquement prioritaire Gold Track : Ce privilège permet de passer plus rapidement le contrôle de sécurité grâce à des files réservées aux membres de statut Star Alliance Gold, peu importe la cabine.

Suivi des bagages : Ce service permet aux passagers de savoir où se trouvent leurs bagages tout au long de leur voyage. À Londres Heathrow, plus de 85 000 bagages enregistrés pour des vols de membres du réseau Star Alliance sont scannés chaque jour pour assurer la tranquillité d'esprit des clients.

Centre de correspondance Star Alliance : Ce service est conçu pour accélérer le traitement des clients qui ont une correspondance serrée au moyen d'un accès prioritaire dans l'aéroport. Le centre de correspondance Star Alliance de Heathrow s'enorgueillit d'accélérer le service pour plus de 1 000 passagers et 750 bagages par mois, ce qui permet aux transporteurs membres de réaliser des économies et d'améliorer l'expérience des voyageurs.

Surclassement sans frais à bord des trains Heathrow Express : Les membres de statut Star Alliance Gold ont droit en exclusivité à un surclassement gratuit en classe affaires à bord des trains Heathrow Express entre l'aéroport et la gare de Paddington. En juin 2024, cette offre a été élargie à un compagnon voyageant avec le client de statut Star Alliance Gold.

À l'aérogare 2, 23 membres du réseau Star Alliance assurent actuellement 124 vols par jour pour 44 destinations dans 23 pays. Ces transporteurs sont Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, ANA, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Avianca, Brussels Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines et United Airlines.

