OTTAWA, ON, le 4 mars 2021 /CNW/ - L'efficacité énergétique aide les entreprises à économiser de l'argent et à rester concurrentielles tout en contribuant à assainir l'environnement. Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada investissent dans des projets qui nous aideront à bâtir un avenir énergétique propre et à offrir une planète plus saine aux générations futures.

Dans le cadre des efforts des gouvernements pour bâtir un avenir énergétique sobre en carbone, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, M. Jonatan Julien, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., et le leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Pablo Rodriguez, ont annoncé aujourd'hui des investissements de 256 000 $ dans la réduction des coûts énergétiques et l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'usine de KRONOS Canada inc. à Varennes.

La société KRONOS, qui a son siège social à Montréal et produit du dioxyde de titane à son usine de Varennes, a investi 49 000 $ dans le projet, portant l'enveloppe à plus de 305 000 $ au total. Le dioxyde de titane est un pigment minéral blanc utilisé pour colorer une multitude de produits : souris d'ordinateur, papier, écrans solaires, peinture, etc.

La contribution du gouvernement du Québec de 216 000 $ et celle du gouvernement fédéral de 40 000 $ aideront KRONOS à réaliser une étude d'intégration des procédés au terme de laquelle seront recommandées des modifications écoénergétiques et des mesures d'optimisation de la consommation d'énergie devant permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de son usine québécoise.

L'aide financière du gouvernement du Québec provient d'ÉcoPerformance, un programme mis en œuvre dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030. Les fonds fédéraux proviennent, pour leur part, d'un programme d'efficacité énergétique pour l'industrie de Ressources naturelles Canada qui offre du financement pour aider des installations industrielles canadiennes à réaliser leurs projets de gestion de l'énergie.

Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada continuent de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois et d'un avenir vert. L'amélioration de l'efficacité énergétique du secteur industriel au Canada permettra d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations



« Cette aide financière permet à KRONOS Canada Inc. d'établir un plan d'action stratégique pour minimiser ses besoins en énergie thermique et réduire ses coûts d'exploitation. C'est une fierté pour le Gouvernement du Québec de soutenir les entreprises dans leurs projets de transition énergétique. ÉcoPerformance est l'un des programmes phares du Québec, principalement grâce aux revenus issus du marché du carbone. »

Jonatan Julien

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec

« Dans le cadre du Plan de mise en œuvre 2021-2026 du Plan pour une économie verte 2030, nous avons réservé 579,2 M$ pour appuyer la réalisation de projets en efficacité énergétique et en conversion énergétique d'entreprises, tels que celui de KRONOS Canada, qui ont à cœur de faire des choix énergétiques plus durables. Une meilleure gestion de l'énergie se traduit par des économies pour ces entreprises et par une meilleure compétitivité dans un monde appelé à être de plus en plus sobre en carbone. »

Benoit Charette

Ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec

« Je suis heureuse que notre gouvernement accorde son soutien aux entreprises qui posent des actions concrètes pour contribuer à la réduction de notre empreinte écologique. Grâce au programme ÉcoPerfomance, KRONOS Canada Inc. à Varennes pourra poursuivre l'amélioration de son efficacité énergétique, tout en demeurant compétitive. En plus de faire rayonner positivement la circonscription de Verchères, cette initiative fera la fierté des quelque 400 employés qui sont le cœur et l'âme de l'entreprise au quotidien. »

Suzanne Dansereau, députée de Verchères

« L'amélioration de l'efficacité énergétique nous permettra de franchir le tiers de la distance qui nous sépare de nos objectifs de Paris. Par l'annonce faite aujourd'hui, nous travaillons à réduire nos émissions et nous créons de bons emplois dans la classe moyenne. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Nous sommes fiers d'épauler KRONOS Canada Inc. dans ses investissements concernant l'amélioration de l'efficacité énergétique. Cet investissement aidera Varennes à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à nous faire progresser vers la carboneutralité. »

Pablo Rodriguez

Leader du gouvernement à la Chambre des communes

Lieutenant du Québec

« Dans un souci de lutte contre les changements climatiques et de maintien de sa compétitivité, KRONOS Canada veut améliorer l'efficacité énergétique de son usine de Varennes. Nous tenons à remercier les gouvernements du Canada et du Québec pour leur appui financier nous aidant dans cette démarche. »

KRONOS Canada Inc.

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Claire Teichman, Attaché de presse par intérim, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 604-679-5462, [email protected]; Elizabeth Lemay, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, 514-882-5645, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca