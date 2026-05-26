Le Québec à l'honneur à la Foire du livre de Göteborg : les autrices et auteurs de la délégation québécoise enfin connus

QUÉBEC, le 26 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, est fier de dévoiler la délégation complète d'autrices et auteurs qui feront vibrer le public lors de l'édition 2026 de la Foire du livre de Göteborg, le plus grand événement culturel d'Europe du Nord. Avec un programme foisonnant, cette mise à l'honneur du Québec permettra aux quelque 80 000 visiteurs de l'événement de découvrir, dans leur langue, non seulement notre littérature, mais aussi le Québec,

Anaïs Barbeau-Lavalette, Gabrielle Boulianne-Tremblay, Nicole Brossard, Éric Chacour et Martine Desjardins feront notamment partie de la délégation québécoise, tout comme Gabrielle Filteau-Chiba, Andréane Frenette-Vallière, Alain Roy, Jocelyne Saucier, Kim Thúy et Lise Tremblay. La littérature jeunesse sera particulièrement bien représentée avec la présence d'Isabelle Arsenault, Jocelyn Boisvert, Julie Doucet, Marianne Dubuc, Caroline Merola et Guillaume Perreault. Les thèmes de la nordicité et de la réalité des Premières Nations seront aussi bien abordés grâce à la participation de Joséphine Bacon, Michel Jean, Natasha Kanapé-Fontaine et Soleil Launière. À cette liste de renom s'ajoutent plusieurs représentantes et représentants de maisons d'édition qui profiteront de l'occasion pour tisser des liens avec leurs collègues de l'industrie du livre de Suède.

Cette mise à l'honneur du Québec représente en effet une occasion de découvrir un nouveau marché dont les retombées économiques pourraient profiter à l'ensemble de la chaîne du livre d'ici, notamment en matière de vente de droits et de traductions d'œuvres québécoises ainsi que de développement de liens d'affaires durables pour les maisons d'édition québécoises. Soulignons que certains auteurs et autrices de la délégation ont déjà des ouvrages traduits en suédois qui reçoivent un bel accueil et qu'une trentaine de titres supplémentaires seront traduits en vue de l'événement.

La Foire du livre de Göteborg possède un fort potentiel de rayonnement pour les acteurs du monde littéraire, mais aussi pour un illustrateur québécois. À la suite d'un appel de candidatures mené par l'Association nationale des éditeurs de livres et son comité Québec Édition, les services de l'illustrateur Raphaël Dairon ont été retenus par les organisateurs de l'événement suédois pour créer un visuel représentant le Québec.

Une vitrine sur le Québec

En plus d'une présence littéraire d'envergure, un programme québécois, conçu par Québec Édition pour le gouvernement du Québec, occupera la scène du Pavillon du Québec tout au long de l'événement. Véritable vitrine de la création littéraire contemporaine d'ici, cet espace proposera au public suédois des rencontres privilégiées, des lectures percutantes et des séances de dédicaces.

Citations

« Cette mise à l'honneur me rend extrêmement fier puisqu'en plus de promouvoir des auteurs et autrices d'ici, elle enrichit notre chaîne du livre avec des expériences de collaboration . Je sais que nos partenaires québécois et européens mettent les bouchées doubles pour maximiser le potentiel de rayonnement et de développement commercial et artistique et je suis certain que le public local sera charmé par notre culture. Je remercie nos créateurs de participer à cet événement et de présenter leur univers à un nouveau public. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Dans un contexte où on fait de la diversification de nos marchés une priorité, le développement de nos liens avec les pays nordiques est plus important que jamais pour notre secteur culturel. La présence de cette importante délégation québécoise à l'une des plus grandes foires du livre en Europe représente une occasion privilégiée de faire rayonner notre littérature et notre culture auprès d'un nouveau public. Je suis convaincu que ces autrices et auteurs seront de fiers représentants du Québec. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Faits saillants

L'édition 2026 de la Foire du livre de Göteborg se tiendra du 24 au 27 septembre 2026.

Ville de littérature de l'UNESCO, tout comme Québec, Göteborg est une actrice majeure du milieu littéraire scandinave.

Selon une étude réalisée en 2021 par le Bureau international de l'édition française, les 10,3 millions de Suédoises et de Suédois ont des habitudes de lecture bien ancrées. Plus de 8200 nouveaux titres sont publiés annuellement, atteignant un chiffre d'affaires de 380 millions d'euros en 2020. Plus de 25 % de ces titres sont des traductions.

Rappelons que Québec Édition, le comité de l'Association nationale des éditeurs de livres soutenu notamment par la Société de développement des entreprises culturelles, a le mandat de créer et de repérer des occasions d'affaires intéressantes et de soutenir l'exportation du livre québécois à l'étranger par des initiatives porteuses.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Québec.ca/international, [email protected]