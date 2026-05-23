Festivals et événements de la saison printanière 2026 : le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival des Guitares du Monde en Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 23 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 209 360 $ au Festival des Guitares du Monde en Abitibi-Témiscamingue, qui se déroule à Rouyn-Noranda, jusqu'au 30 mai 2026.

Le Festival des Guitares du Monde en Abitibi-Témiscamingue rassemble des artistes de talent de la scène de la guitare, tant québécoise qu'internationale. Tout au long du Festival, de nombreux spectacles seront présentés, mettant de l'avant la virtuosité des musiciens participants. Le programme offre également une expérience immersive et interactive, Les Cordes du Monde, qui propose un voyage à travers 15 pays, ainsi que la Journée familiale, permettant aux visiteurs de tous les âges de plonger au cœur de l'univers de la guitare dans toute sa richesse.

Citation

« Le Festival des Guitares du Monde en Abitibi-Témiscamingue est un rendez-vous unique qui fait vibrer la région au rythme de la musique et du talent des artistes d'ici et d'ailleurs. Chaque année, cet événement rassemble des passionnés autour de la richesse et de la diversité des sonorités de la guitare, tout en offrant une place importante à la relève. C'est toujours un plaisir de voir les festivaliers se réunir pour partager ces moments de découverte, d'émotion et de célébration. Je souhaite à tous un festival mémorable, rempli de magnifiques découvertes musicales. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants

Le ministère de la Culture et des Communications accorde au Festival une somme de 154 360 $, versée dans le cadre de l'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise 2025-2026.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, attribue à l'organisme Festivals Illimités une aide de 55 000 $ provenant du programme Soutien à la mission - 2024-2028 - Diffuseurs spécialisés et pluridisciplinaires : Accueil et programmation.

En plus des sommes annoncées aujourd'hui, le Festival reçoit 50 000 $ du ministère du Tourisme dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]