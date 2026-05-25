/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Point de presse du ministre Mathieu Lacombe concernant le château Beauce/

QUÉBEC, le 22 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et les représentants des médias à un point de presse concernant le château Beauce. Pour l'occasion, le ministre sera accompagné du député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, et de représentants de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches.

Date : Le mardi 26 mai 2026



Heure : 11 h 30



Lieu : L'adresse de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant avant 9 h le mardi 26 mai 2026, à l'adresse courriel suivante :

[email protected].

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]