/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Point de presse du ministre Mathieu Lacombe concernant le château Beauce/
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de la Culture et des Communications
25 mai, 2026, 06:00 ET
QUÉBEC, le 22 mai 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et les représentants des médias à un point de presse concernant le château Beauce. Pour l'occasion, le ministre sera accompagné du député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, et de représentants de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches.
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Date :
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Le mardi 26 mai 2026
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Heure :
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11 h 30
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Lieu :
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L'adresse de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.
Accréditation
Pour participer à l'événement, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant avant 9 h le mardi 26 mai 2026, à l'adresse courriel suivante :
[email protected].
SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications
Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]
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