HAMILTON, ON, le 3 févr. 2022 /CNW/ - Le service de police de Hamilton et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont uni leurs forces à celles d'autres services de la région du Grand Hamilton dans le cadre d'une enquête de deux ans visant le trafic de drogues et des crimes liés aux armes à feu dans la région du Golden Horseshoe qui a donné lieu à de nombreuses arrestations et saisies d'armes à feu, de drogues et de biens.

En septembre 2019, le service de police de Hamilton et la GRC ont mis sur pied le projet Skyfall afin de lutter contre le trafic de drogues et les crimes liés aux armes à feu dans la région du Golden Horseshoe. Avec l'aide du service de police régional de Halton, l'équipe pleinement intégrée avait le mandat de démasquer les acteurs du crime organisé et des crimes graves dans notre communauté, d'enquêter sur ceux-ci et de mettre fin à leurs activités.

Au cours de l'enquête de deux ans, environ 150 mandats et autres ordonnances judiciaires ont été déposés. Au total, la police a saisi 29 kg de cocaïne, trois kg de méthamphétamine, 400 g de fentanyl et 440 lb de cannabis illégal, ce qui représente une valeur de revente combinée de 5 518 000 $. Les enquêteurs ont également saisi 13 armes de poing, une arme d'épaule, d'autres composantes d'armes à feu prohibées et des armes, ainsi que 765 602 $ en devises canadiennes.

« Nous savons que les drogues ont de graves conséquences dans les rues de Hamilton, et qu'elles sont associées à une augmentation de la violence et du taux de mortalité lié aux opioïdes. Le projet Skyfall ciblait un réseau de trafiquants de drogue très sophistiqué impliquant des groupes du crime organisé à Hamilton. En travaillant en collaboration avec nos partenaires d'application de la loi des régions environnantes, nous avons été en mesure de retirer une quantité importante de drogues et d'armes à feu de nos rues », a affirmé Mark Stiller, inspecteur du service de police de Hamilton.

« La GRC reconnaît l'importance des partenariats pour lutter contre les crimes graves et le crimes organisé dans notre communauté, a déclaré le surintendant Jeff Cooper, officier responsable du bureau de district. Cette enquête, menée conjointement avec le service de police de Hamilton et le service de police régional de Halton, est un excellent exemple de la façon dont un effort coordonné d'application de la loi peut contribuer à rendre les communautés plus sécuritaires et à perturber les activités illégales, empêchant ainsi la circulation de drogues et d'armes illicites dans les rues. »

Le projet Skyfall a été financé par le gouvernement de l'Ontario, Service de renseignements criminels de l'Ontario.

« Les groupes du crime organisé exploitent les possibilités de profit partout où elles se présentent. Ils ne se soucient pas de la ville ou du village où leurs activités criminelles les mènent. Les personnes impliquées dans ces groupes ne cherchent qu'à faire de l'argent », a déclaré Dave Costantini, inspecteur du service de police régional de Halton. « Elles ne se soucient pas de la sécurité ou du bien-être des membres d'une communauté. Le projet Skyfall démontre le succès que l'on peut avoir lorsque les services de police persistent à travailler en collaboration pour perturber et démanteler avec ténacité ces organisations criminelles.

Le projet Skyfall, qui s'est achevé en janvier 2022, a permis d'inculper 17 personnes et de porter 145 accusations criminelles. Des accusations ont été portées contre les personnes suivantes :

Joseph Iavarone, 29 ans, de Hamilton

Possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic (2 chefs)

Possession de biens criminellement obtenus d'une valeur supérieure à 5 000 $ (2 chefs)

Possession d'une arme prohibée

Complot en vue de commettre un acte criminel

Daniel Reeve, 31 ans, de Beamsville

Possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic

Possession de biens criminellement obtenus d'une valeur supérieure à 5 000 $

Complot en vue de commettre un acte criminel

Caroline Cote, 25 ans, de Hamilton

Possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic

Possession de biens criminellement obtenus d'une valeur supérieure à 5 000 $

Complot en vue de commettre un acte criminel

Sarorn Chan, 34 ans, de Hamilton

Possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic

Possession d'une substance réglementée (psilocybine) en vue d'en faire le trafic

Possession de cannabis illicite à des fins de distribution

Possession de biens criminellement obtenus d'une valeur supérieure à 5 000 $

Kim Tang, 29 ans, de Hamilton

Possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic

Possession d'une substance réglementée (psilocybine) en vue d'en faire le trafic

Possession de cannabis illicite à des fins de distribution

Possession de biens criminellement obtenus d'une valeur supérieure à 5 000 $

Hai Nguyen, 24 ans, de Hamilton

Possession d'un dispositif prohibé (5 chefs)

Possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic

Possession d'une substance réglementée (codéine) en vue d'en faire le trafic

Possession d'une substance réglementée (alprazolam) en vue d'en faire le trafic

Possession de cannabis illicite à des fins de distribution

Possession de cannabis illicite en vue d'en faire la vente

Possession de biens criminellement obtenus d'une valeur supérieure à 5 000 $

Robert Vrbanic, 34 ans, de Grimsby

Trafic d'une substance réglementée (cocaïne)

Possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic (2 chefs)

Possession d'une substance réglementée (fentanyl) en vue d'en faire le trafic

Possession d'une substance réglementée (méthamphétamine) en vue d'en faire le trafic

Possession d'une substance réglementée (psilocybine) en vue d'en faire le trafic

Possession de biens criminellement obtenus d'une valeur supérieure à 5 000 $

Possession de biens criminellement obtenus d'une valeur ne dépassant pas 5 000 $

Sarah Josipovic, 28 ans, de Grimsby

Possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic

Possession d'une substance réglementée (fentanyl) en vue d'en faire le trafic

Possession d'une substance réglementée (méthamphétamine) en vue d'en faire le trafic

Possession d'une substance réglementée (psilocybine) en vue d'en faire le trafic

Possession de biens criminellement obtenus d'une valeur ne dépassant pas 5 000 $

Kyle Gallant, 31 ans, de Hamilton

Possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic

Possession de cannabis illicite à des fins de distribution

Possession de cannabis illicite en vue d'en faire la vente

Paul Brooks, 55 ans, de Hamilton

Possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic

Entreposage négligent d'une arme à feu

Possession non autorisée d'une arme à feu

Possession non autorisée d'une arme à feu ou d'un dispositif prohibé

Possession d'une arme à feu à autorisation restreinte chargée

Possession d'une arme en contravention d'une ordonnance

Pavle Vlahic, 31 ans, de Burlington

Trafic d'une substance réglementée (cocaïne) (3 chefs)

Possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic (3 chefs)

Possession d'une substance réglementée (oxycodone) en vue d'en faire le trafic

Possession d'une substance réglementée (psilocybine) en vue d'en faire le trafic

Possession d'une substance réglementée (cocaïne)

Possession d'une substance réglementée (fentanyl)

Possession de biens criminellement obtenus d'une valeur supérieure à 5 000 $

Possession de cannabis illicite à des fins de distribution

Vladimir Apostolski, 40 ans, de Hamilton

Trafic d'une substance réglementée (cocaïne)

Possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic (2 chefs)

Possession de biens criminellement obtenus d'une valeur supérieure à 5 000 $ (2 chefs)

Possession de cannabis illicite à des fins de distribution (2 chefs)

Possession de cannabis illicite en vue d'en faire la vente (2 chefs)

Danica Apostolski, 40 ans, Hamilton

Possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic

Possession de biens criminellement obtenus d'une valeur supérieure à 5 000 $

Possession de cannabis illicite à des fins de distribution

Possession de cannabis illicite en vue d'en faire la vente

Hardeep Sihra, 42 ans, de Hamilton

Trafic d'une substance réglementée (cocaïne) (3 chefs)

Possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic (3 chefs)

Possession d'une substance réglementée (oxycodone) en vue d'en faire le trafic

Lakvinder Sihra, 51 ans, de Hamilton

Trafic d'une substance réglementée (cocaïne) (3 chefs)

Possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic (3 chefs)

Possession d'une substance réglementée (oxycodone) en vue d'en faire le trafic

Zoran Klisuric, 57 ans, de Hamilton

Trafic d'une substance réglementée (cocaïne)

Jamal Chemin (alias Jamal Shehai), 40 ans, de North York

Entreposage négligent d'une arme à feu

Possession non autorisée d'une arme à feu ou d'un dispositif prohibé (17 chefs)

Possession d'une arme à feu dont le numéro de série a été modifié (10 chefs)

Possession d'une arme à feu en contravention d'une ordonnance (3 chefs)

Possession d'un dispositif prohibé (6 chefs)

Possession d'une arme à feu prohibée chargée (2 chefs)

Possession non autorisée d'une arme à feu (11 chefs)

Les enquêteurs demandent à quiconque possédant des renseignements relatifs à cette enquête de communiquer avec le sergent-détective Gary Heron au 905 546-3810.

Si vous souhaitez fournir des renseignements de façon anonyme, vous pouvez communiquer avec Échec au crime au 1 800 222-8477 ou soumettre vos informations de façon anonyme en ligne à http://www.crimestoppershamilton.com.

Twitter: @RCMPONT

Facebook : /GRC.Ontario

Instagram : @grcontario

YouTube : GendarmerieroyaleduCanada





SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Relations avec les médias : Division O, GRC (Ontario), Communications et Relations avec les médias, Adresse courriel : [email protected]