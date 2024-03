ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - L'accès sécuritaire aux infrastructures de transport au Québec et dans le reste du Canada est d'une importance vitale pour les communautés côtières et les entreprises.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, au nom du ministre des Transports et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, a annoncé l'octroi d'un contrat afin de concevoir et préparer les plans et devis pour la reconstruction du quai des pêcheurs du Port de Cap-aux-Meules aux Îles-de-la-Madeleine.

Le contrat, d'une valeur de 2 681 831 $ millions de dollars (taxes incluses), a été attribué à la coentreprise Centre d'affaires Henri IV par Services publics et Approvisionnement Canada à la suite d'un processus compétitif public.

La reconstruction du quai des pêcheurs permettra de soutenir la communauté des Îles-de-la-Madeleine et d'assurer la poursuite des opérations au quai des pêcheurs du Port de Cap-aux-Meules, tout en contribuant à assurer une chaîne d'approvisionnement forte au Canada.

Cette étape marque une avancée concrète vers la réalisation du projet de reconstruction du quai des pêcheurs. La conception des plans et devis est une étape cruciale avant de pouvoir lancer l'appel d'offres visant à sélectionner l'entrepreneur qui réalisera les travaux de reconstruction.

« On fait avancer le projet de reconstruction du quai des pêcheurs du Port de Cap-aux-Meules aux Îles-de-la-Madeleine parce qu'on sait qu'il est important pour la vitalité de la communauté et de son économie, qu'on pense à la pêche, mais aussi au tourisme. On investit pour renforcer nos chaînes d'approvisionnement. Ça va aider les pêcheurs à mettre en marché leur produit, et aux Canadiens d'avoir accès aux produits dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, à prix abordable. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports et lieutenant du Québec

« Le port de Cap-aux-Meules, c'est le cœur et les poumons des Îles-de-la-Madeleine, et notre gouvernement reconnaît pleinement son apport crucial au développement économique d'un bout à l'autre de l'archipel. En août 2022, j'ai promis aux Madelinots de les accompagner tout au long de cette belle aventure, et aujourd'hui je suis fière de faire le point à une étape cruciale de la reconstruction du quai des pêcheurs. Une aventure qui, ultimement, nous mènera vers un port moderne où nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants perpétueront nos plus belles traditions maritimes. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le quai des pêcheurs de Cap-aux-Meules est une importante porte d'entrée pour le transport, la pêche et le tourisme aux Îles-de-la-Madeleine, et l'octroi de ce contrat marque une étape cruciale dans le projet de reconstruction du quai. Cette initiative assurera la durabilité de cette infrastructure qui est un pivot économique fondamental pour la région. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

