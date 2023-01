OTTAWA, ON, le 9 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Les jeunes étrangers apportent des compétences précieuses et diversifiées à l'économie canadienne lorsqu'ils viennent d'ailleurs pour acquérir des expériences de travail et de vie enrichissantes ici. De même, les jeunes Canadiens tirent profit du fait de travailler et de voyager à l'étranger et de rentrer chez eux avec une perspective internationale.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que la saison d'Expérience internationale Canada (EIC) est désormais ouverte aux jeunes étrangers qui ont exprimé leur intérêt à acquérir une expérience de travail et de voyage au Canada. Ceux qui sont déjà dans le bassin d'EIC commenceront à recevoir des invitations à demander leur permis de travail.

Cette année, le Canada offrira cette possibilité à près de 90 000 jeunes étrangers, comme annoncé le 1er décembre 2022. Cette expansion aidera les employeurs canadiens à trouver les travailleurs dont ils ont besoin pour combler les pénuries de main-d'œuvre partout au pays.

Le Canada soutient depuis longtemps les jeunes Canadiens et étrangers qui voyagent et travaillent à l'étranger. EIC aide les jeunes à explorer de nouvelles cultures, langues et sociétés, tout en développant des compétences de vie et en améliorant leurs perspectives d'emploi pour l'avenir.

Citations :

« Notre gouvernement aide les jeunes étrangers à travailler et à voyager au Canada, aidant efficacement les employeurs à trouver les travailleurs dont ils ont besoin. En donnant aux jeunes la possibilité d'acquérir une expérience de voyage et de travail à l'étranger, nous renforçons notre économie et créons une solution gagnant-gagnant pour toutes les personnes impliquées. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Expérience internationale Canada (EIC) est maintenant ouvert à près de 90 000 jeunes étrangers qui cherchent à acquérir de précieuses expériences de travail et de vie au Canada. Ce programme apporte un large éventail de compétences et de perspectives à notre main-d'œuvre, tout en aidant à remédier aux pénuries de main-d'œuvre dans l'industrie touristique du Canada. En même temps, il offre aux jeunes Canadiens la possibilité d'acquérir de précieuses expériences de travail et de vie à l'étranger et de rentrer chez eux avec une perspective internationale. EIC est une occasion fantastique pour l'industrie touristique du Canada et pour le développement personnel et professionnel des jeunes leaders au pays et à l'étranger. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme du Canada

« Expérience internationale Canada (EIC) est une excellente ressource pour les jeunes du Canada et de 36 pays partout dans le monde pour acquérir des expériences de travail et de vie inoubliables. EIC aide les jeunes non seulement à développer de nouvelles compétences et à explorer différentes cultures, mais aussi à rentrer chez eux avec une perspective internationale. EIC est un programme unique et passionnant, et nous encourageons tous les jeunes admissibles à en profiter. »

- L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse du Canada

« De nombreux secteurs et régions du Canada font face à des pénuries de main-d'œuvre. C'est pourquoi le fait d'encourager davantage de jeunes étrangers à visiter et à travailler au Canada aidera les entreprises canadiennes. Le programme Expérience internationale Canada soutiendra les employeurs canadiens en offrant aux jeunes étrangers la possibilité de découvrir le Canada tout en acquérant une précieuse expérience de travail. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

Faits en bref :

EIC est un programme réciproque qui permet aux jeunes Canadiens et étrangers de travailler et de voyager dans les pays des autres.

Le 19 décembre 2022, les bassins d'EIC ont ouvert pour permettre aux jeunes étrangers de créer un profil en ligne.

Alors que les jeunes Canadiens peuvent présenter leur candidature au programme toute l'année, les candidats étrangers ne peuvent le faire qu'à certaines périodes de l'année, généralement de décembre à l'automne. Le Canada a conclu des accords de mobilité des jeunes avec 36 pays et territoires étrangers dans le cadre du programme EIC qui permettent aux jeunes des pays partenaires du Canada de travailler et de voyager au Canada pendant une période maximale de 2 ans. L'âge des participants varie de 18 à 35 ans, selon leur pays.

a conclu des accords de mobilité des jeunes avec 36 pays et territoires étrangers dans le cadre du programme EIC qui permettent aux jeunes des pays partenaires du Canada de travailler et de voyager au Canada pendant une période maximale de 2 ans. L'âge des participants varie de 18 à 35 ans, selon leur pays. Il existe 3 catégories de participation au programme :

Vacances-travail : Les participants obtiennent un permis de travail ouvert qui leur permet de travailler n'importe où dans le pays d'accueil en vue de financer leur séjour. Stage coop international : Les participants obtiennent un permis de travail lié à un employeur donné qui leur permet d'acquérir une expérience pertinente dans leur domaine d'études. Jeunes professionnels : Les participants obtiennent un permis de travail lié à un employeur donné qui leur permet d'acquérir une expérience pertinente dans leur profession ou leur domaine d'études.

