Le président et chef de la direction de la Sun Life, Kevin Strain, participera à une causerie dans le cadre du Sommet financier de la Banque Scotia

TORONTO, le 26 août 2026 /CNW/ -- Kevin Strain, président et chef de la direction de la Sun Life, participera à une causerie lors du Sommet financier de la Banque Scotia. Il sera accompagné de Mike Rizvanovic, directeur général, Services financiers canadiens à la Banque Scotia.

Date : 9 septembre 2026 Heure : 13 h 55, heure de l'Est

Pour accéder à la webdiffusion en direct ou à l'enregistrement, rendez-vous sur la page des relations avec les investisseurs du site Web de la Sun Life.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2026, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,70 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs et des rédactrices : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias : Relations avec les investisseurs : [email protected] [email protected]

SOURCE Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières