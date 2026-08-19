La Sun Life met l'IA au travail pour que les conseillers et conseillères puissent consacrer plus de temps à la prestation de conseils fiables

L'Assistant de prise de notes remporte un prix CIO 2026 et la Sun Life élargit son soutien pour les conseillers et conseillères grâce à un nouvel agent conversationnel propulsé par l'IA conçu pour les aider à approfondir les relations avec la clientèle

La Sun Life élargit son utilisation de l'IA pratique et responsable pour aider les conseillers et conseillères à réduire le travail administratif et à consacrer plus de temps à leur clientèle.

Les outils propulsés par l'IA, comme l'Assistant de prise de notes et le nouvel agent conversationnel, aident à simplifier les tâches quotidiennes des conseillers et conseillères, favorisant ainsi un suivi plus rapide et des expériences enrichies pour la clientèle.

TORONTO, le 19 août 2026 /CNW/ -- Les conseillers et conseillères jouent un rôle important en aidant les Canadiens et Canadiennes à prendre certaines des décisions financières les plus importantes de leur vie. Pour leur permettre de consacrer plus de temps à soutenir leur clientèle et moins de temps aux tâches administratives, la Sun Life élargit son utilisation de l'IA. La gamme d'outils pour conseillers et conseillères de la compagnie comprend maintenant l'Assistant de prise de notes, qui a récemment remporté un prix CIO Canada 2026, ainsi qu'un nouvel agent conversationnel propulsé par l'IA. Ensemble, ces outils aident à réduire le travail administratif, à trouver l'information plus rapidement et à mieux soutenir la clientèle.

« Pour donner de bons conseils financiers, il faut commencer par comprendre ce qui compte le plus pour chaque Client ou Cliente. Les meilleures relations se bâtissent grâce aux conversations, à la confiance et à une compréhension approfondie des objectifs de la clientèle, et non par la paperasse », soutient Jessica Tan, vice-présidente générale et présidente, Sun Life Canada. « En aidant les conseillers et conseillères à réduire le temps consacré au travail administratif, nous leur permettons de se concentrer sur les relations qui comptent le plus. »

Ce prix reconnaît l'Assistant de prise de notes pour son utilisation efficace de l'IA générative dans le flux de travail des conseillers et conseillères. L'outil peut résumer de façon confidentielle les rencontres avec la clientèle, compiler les mesures à prendre et rédiger des courriels de suivi. Les conseillers et conseillères économisent de 15 à 30 minutes par séance avec un Client ou une Cliente, ce qui représente des heures chaque semaine.

Poursuivant sur cette lancée, la Sun Life a récemment lancé un nouvel argent conversationnel propulsé par l'IA, élargissant ainsi sa gamme d'outils destinés aux conseillers et conseillères. L'agent permet de trouver plus rapidement et plus facilement de l'information sur les produits, les contrats et les processus afin de mieux soutenir la clientèle. Depuis son lancement le mois dernier, il a été utilisé dans plus de 11 000 conversations avec des Clients et Clientes.

« À la Sun Life, nous considérons l'IA comme une occasion de rendre nos employés et employées plus efficaces, pour renforcer les expériences que nous offrons tout en gardant la confiance, la responsabilité et le jugement humain au cœur de tout », souligne Laura Money, vice-présidente générale et première directrice des services d'information et de l'innovation technologique, Sun Life. « L'Assistant de prise de notes est un exemple de cette approche, et nous continuons de déployer l'IA à l'échelle de la Sun Life de manière responsable, en intégrant dès le départ des mesures rigoureuses de gouvernance, de confidentialité et de sécurité. »

La Sun Life fait passer l'IA de la possibilité à la pratique. Sa troisième victoire consécutive aux prix CIO Canada témoigne du dynamisme de la compagnie dans le déploiement de solutions d'IA responsables qui aident les conseillers et conseillères, la clientèle et le personnel à travailler plus intelligemment et à avancer plus rapidement. Les progrès récents comprennent sa participation comme membre fondateur du Consortium d'IA et le lancement d'une plateforme d'IA agentive exclusive qui aide les équipes d'architecture technologique à prendre des décisions plus rapides et mieux éclairées.

Présenté par IDC Canada, le prix CIO renforce le modèle d'innovation de la Sun Life : se concentrer sur les besoins réels de l'entreprise et de la clientèle, appliquer la technologie là où elle peut vraiment ajouter de la valeur, et déployer les outils de manière responsable avec des contrôles rigoureux en matière de confidentialité, de sécurité et de gouvernance.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2026, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,70 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://www.sunlife.com/fr/.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

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SOURCE Financière Sun Life inc.