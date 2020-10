Le président et chef de la direction de BDC, Michael Denham, et la ministre Mary Ng lancent La semaine de la PME

Tout au long de la semaine, les entrepreneurs canadiens auront accès à des renseignements et à des conseils pratiques pour s'adapter au nouveau contexte commercial

MONTRÉAL, le 19 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'édition de cette année de La semaine de la PMEMC BDC se tiendra entièrement en mode virtuel. Tout au long de la semaine, des événements exclusifs permettront de célébrer la résilience et l'esprit d'innovation des entrepreneurs face aux défis sans précédent qui se posent présentement. Dans une étude récente de BDC, 63 % des entrepreneurs ont indiqué que l'innovation et la créativité sont essentielles pour surmonter la situation actuelle.

« La pandémie de COVID-19 a provoqué l'une des plus importantes crises économiques de l'histoire. Elle a également transformé le contexte des affaires en faisant naître de nouvelles tendances ou en les accélérant », déclare Michael Denham, président et chef de la direction de BDC. « Cette année, à l'occasion de La semaine de la PME, nous avons décidé de mettre en évidence les avantages que peuvent retirer les entrepreneurs qui s'adaptent aux nouvelles tendances en matière de consommation et de travail afin de développer leur entreprise pour l'avenir. »

« Les propriétaires de petites entreprises canadiennes continuent d'affronter au quotidien la pandémie et ils démontrent leur courage, leur travail acharné et leur incroyable résilience », indique la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng. « À ces hommes et à ces femmes, je veux dire : merci pour tout ce que vous faites! Sachez que nous allons continuer d'agir en faveur d'une reprise économique durable et résiliente, et que nous allons vous accompagner à toutes les étapes de ce processus. »

Une étude de BDC révèle que les entrepreneurs canadiens revoient leurs priorités et tirent parti des nouvelles tendances découlant de la pandémie de COVID-19. Pour demeurer concurrentiels, les entrepreneurs ont notamment pour priorité de redresser leurs finances, compte tenu de l'intensité de la contraction économique, et de tirer parti de la technologie. La pandémie a en outre transformé les habitudes des Canadiens, qui se disent prêts à payer plus cher pour des produits locaux et à accroître leurs achats en ligne.

La semaine de la PME BDC, qui en est à sa 41e édition, est une célébration annuelle de l'entrepreneuriat. Chaque année, près de 10 000 entrepreneurs tirent parti de nombreuses occasions d'apprendre, de réseauter et de célébrer les personnes qui bâtissent des entreprises partout au pays.

Pour la première fois, les entrepreneurs peuvent, de tout emplacement doté d'une connexion Internet, participer à n'importe laquelle des activités de BDC, dont celles-ci :

le 19 octobre, Michael Denham sera l'hôte de l'activité de lancement de La semaine de la PME, qui mettra également en présence l'honorable Mary Ng , ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international. Pendant cette activité d'une heure, M. Denham s'entretiendra aussi avec deux entrepreneurs, Christiane Germain de Groupe Germain Hôtels, et Frantz Saintellemy de LeddarTech, qui raconteront leur propre histoire d'innovation et de courage.

Cette année, BDC a également travaillé en étroite collaboration avec des partenaires tels que Google, Digital Main Street, Futurpreneur, Shopify et WEConnect International pour proposer divers événements adaptés aux entrepreneurs nombreux et variés qu'elle sert. Pour en apprendre davantage sur ces événements et d'autres qui se tiendront au Canada, visitez bdc.ca/spme.

Des mesures pour aider les entrepreneurs canadiens à relever les défis liés à la COVID-19

BDC a été l'une des premières organisations à prendre des mesures supplémentaires pour soutenir les entrepreneurs au cours de la crise sanitaire actuelle en offrant un accès accru aux capitaux, notamment au moyen de prêts de fonds de roulement, de modalités souples, de reports de paiement et de financement relais pour les entreprises financées par du capital de risque, ainsi que plusieurs outils déployés par son équipe Services-conseils.

À ce jour, BDC a fourni des prêts directs totalisant 2,5 milliards de dollars aux entreprises viables touchées négativement par la pandémie de COVID-19. Les investissements de BDC dans des solutions numériques au cours des dernières années ont joué un rôle clé pour aider la Banque à répondre encore plus rapidement à un volume élevé de demandes de financement. Pour plus de renseignements sur le soutien offert par BDC, visitez bdc.ca\infocoronavirus.

