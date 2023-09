OTTAWA, ON, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, effectuera une visite au Canada les 21 et 22 septembre 2023. Les deux dirigeants poursuivront leur étroite collaboration afin de renforcer les liens entre leurs pays et de veiller à ce que le peuple ukrainien puisse continuer de se défendre contre l'invasion brutale et injustifiable de la Russie. Le Canada restera aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra.

À Ottawa, le premier ministre Trudeau rencontrera le président Zelenskyy pour lui faire savoir que le Canada continuera d'apporter un soutien militaire, économique, humanitaire et au développement à l'Ukraine, qui continue de se défendre contre la guerre d'agression brutale de la Russie. Les deux dirigeants participeront ensuite à une cérémonie de signature pour continuer de resserrer les liens économiques entre les deux pays.

Toujours à Ottawa, le président Zelenskyy prononcera une allocution devant le Parlement. Les dirigeants se rendront ensuite à Toronto, où ils rencontreront des chefs d'entreprise canadiens pour accroître les investissements du secteur privé dans l'avenir de l'Ukraine. Par la suite, le premier ministre et le président prendront part à une activité avec des Canadiens, y compris des membres de la communauté canado-ukrainienne.

Le Canada, aux côtés de ses Alliés et de ses partenaires, continuera de soutenir le peuple ukrainien aussi longtemps qu'il le faudra. Nous collaborerons de près pour exercer une pression économique accrue sur le régime de Poutine jusqu'à ce qu'il respecte l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Cette pression sera notamment exercée dans les secteurs qui revêtent une importance stratégique pour la Russie, tels que le pétrole et le gaz. Le Canada se tiendra toujours aux côtés de l'Ukraine et des Ukrainiens, qui continuent de défendre leurs libertés, leur indépendance et leur démocratie.

Citation

« Comme je l'ai indiqué dans l'allocution que j'ai prononcée devant le parlement ukrainien en juin dernier, le peuple ukrainien est le fer de lance qui, en ce moment, détermine l'avenir du 21e siècle. Le Canada continuera d'apporter un soutien indéfectible au peuple ukrainien, qui lutte pour sa souveraineté et sa démocratie ainsi que pour nos valeurs communes telles que le respect de la primauté du droit, la liberté et l'autodétermination. Je suis impatient d'accueillir le président Zelenskyy au Canada afin de continuer à renforcer le soutien que nous apportons à l'Ukraine et aux Ukrainiens, qui doivent composer avec les répercussions de la guerre d'agression brutale menée par la Russie. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le président Zelenskyy sera accompagné de la première dame de l' Ukraine , Olena Zelenska.

, Olena Zelenska. Depuis janvier 2022, le Canada s'est engagé à verser plus de 8,9 milliards de dollars en soutien à l' Ukraine sous forme d'un large éventail de mesures, notamment 4,95 milliards de dollars en soutien financier direct et plus de 1,8 milliards de dollars en aide militaire, qui comprend notamment des chars Leopard 2, des systèmes de défense aérienne et de l'artillerie, des véhicules blindés et des munitions.

sous forme d'un large éventail de mesures, notamment 4,95 milliards de dollars en soutien financier direct et plus de 1,8 milliards de dollars en aide militaire, qui comprend notamment des chars Leopard 2, des systèmes de défense aérienne et de l'artillerie, des véhicules blindés et des munitions. Dans le Budget 2023, le Canada a accordé un prêt de 2,4 milliards de dollars au gouvernement de l' Ukraine pour cette année, afin d'aider celle-ci à répondre à ses besoins budgétaires.

pour cette année, afin d'aider celle-ci à répondre à ses besoins budgétaires. Le Canada est le pays du G7 qui a fourni à l' Ukraine l'aide financière directe la plus élevée par habitant.

est le pays du G7 qui a fourni à l' l'aide financière directe la plus élevée par habitant. De plus, le Canada fournit une aide militaire plus vaste à l' Ukraine et apporte un soutien à ses Alliés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Nous avons prolongé l'opération UNIFIER jusqu'en 2026, ce qui renforcera considérablement la capacité des Forces armées canadiennes (FAC) à répondre aux besoins urgents de l' Ukraine en matière de formation. Nous avons également renouvelé et élargi l'opération REASSURANCE, la plus grande mission outre-mer du Canada, par laquelle les FAC contribuent aux mesures d'assurance et de dissuasion de l'OTAN en Europe centrale et en Europe de l'Est dans le cadre du plus grand renforcement de la défense collective de l'Alliance depuis une génération.

et apporte un soutien à ses Alliés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Nous avons prolongé l'opération UNIFIER jusqu'en 2026, ce qui renforcera considérablement la capacité des Forces armées canadiennes (FAC) à répondre aux besoins urgents de l' en matière de formation. Nous avons également renouvelé et élargi l'opération REASSURANCE, la plus grande mission outre-mer du Canada, par laquelle les FAC contribuent aux mesures d'assurance et de dissuasion de l'OTAN en centrale et en de l'Est dans le cadre du plus grand renforcement de la défense collective de l'Alliance depuis une génération. Les FAC contribuent à l'acheminement de l'aide militaire destinée à l' Ukraine en provenance du Canada ainsi que de la part de ses Alliés et partenaires; plus de 12 millions de livres de dons militaires ont été transportés depuis mars 2022.

en provenance du Canada ainsi que de la part de ses Alliés et partenaires; plus de 12 millions de livres de dons militaires ont été transportés depuis mars 2022. L'aide militaire du Canada à l' Ukraine comprend notamment huit chars de combat principaux Leopard 2, un véhicule blindé de dépannage, un système national de missiles surface-air perfectionné et les munitions appropriées, 39 véhicules blindés d'appui tactique, des armes antichars, des armes légères, des obusiers M777 et les munitions appropriées, des drones équipés de caméras à haute résolution et de l'équipement de communication par satellite. Le Canada et plusieurs Alliés ont également convenu d'établir une coalition pour fournir aux forces aériennes ukrainiennes une formation sur l'exploitation et la maintenance des chasseurs F-16.

comprend notamment huit chars de combat principaux Leopard 2, un véhicule blindé de dépannage, un système national de missiles surface-air perfectionné et les munitions appropriées, 39 véhicules blindés d'appui tactique, des armes antichars, des armes légères, des obusiers M777 et les munitions appropriées, des drones équipés de caméras à haute résolution et de l'équipement de communication par satellite. et plusieurs Alliés ont également convenu d'établir une coalition pour fournir aux forces aériennes ukrainiennes une formation sur l'exploitation et la maintenance des chasseurs F-16. Lancée en 2015, l'opération UNIFIER a été élargie et prolongée jusqu'en 2026. Depuis le début de l'opération, les FAC ont formé plus de 38 000 militaires et membres du personnel de sécurité ukrainiens à des compétences militaires tactiques et avancées.

Depuis janvier 2022, le Canada s'est engagé à verser 352,5 millions de dollars en aide humanitaire pour faire face aux conséquences humanitaires de l'invasion russe en Ukraine et dans les pays voisins.

et dans les pays voisins. Depuis l'invasion brutale de l' Ukraine par la Russie, le Canada a accueilli plus de 175 000 Ukrainiens. Il aide également les familles ukrainiennes à trouver un foyer sûr et temporaire au Canada et a mis en place des services de soutien pour les aider après leur arrivée. Ces services comprennent une aide financière temporaire et l'accès à des services d'établissement financés par le gouvernement fédéral, comme des cours de langue et des services liés à l'emploi.

par la Russie, le Canada a accueilli plus de 175 000 Ukrainiens. Il aide également les familles ukrainiennes à trouver un foyer sûr et temporaire au Canada et a mis en place des services de soutien pour les aider après leur arrivée. Ces services comprennent une aide financière temporaire et l'accès à des services d'établissement financés par le gouvernement fédéral, comme des cours de langue et des services liés à l'emploi. Le Canada a également consacré 147 millions de dollars en aide au développement et plus de 105 millions de dollars en aide à la sécurité et à la stabilisation à l' Ukraine pour répondre à de nouvelles priorités, notamment le soutien en santé mentale, le déminage et l'atténuation des effets des changements climatiques.

a également consacré 147 millions de dollars en aide au développement et plus de 105 millions de dollars en aide à la sécurité et à la stabilisation à l' pour répondre à de nouvelles priorités, notamment le soutien en santé mentale, le déminage et l'atténuation des effets des changements climatiques. En 2022, la valeur des exportations de marchandises du Canada vers l' Ukraine a atteint 150,2 millions de dollars, et les importations de marchandises en provenance de l' Ukraine se sont chiffrées à 271,2 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 19 % par rapport à l'année précédente.

a atteint 150,2 millions de dollars, et les importations de marchandises en provenance de l' se sont chiffrées à 271,2 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 19 % par rapport à l'année précédente. En avril 2023, le premier ministre Trudeau et le premier ministre de l' Ukraine , Denys Shmyhal, ont signé une déclaration conjointe sur la conclusion des négociations entourant la modernisation de l'Accord de libre-échange Canada- Ukraine .

, Denys Shmyhal, ont signé une déclaration conjointe sur la conclusion des négociations entourant la modernisation de l'Accord de libre-échange Canada- . Depuis l'occupation illégale et la tentative d'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, le Canada a imposé des sanctions à plus de 2 600 personnes et entités. Nombre de ces sanctions ont été prises en coordination avec les Alliés et partenaires du Canada.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]