TORONTO, le 2 déc. 2021 /CNW/ - Alors que le Canada accueille des réfugiés afghans, des répondants privés de partout au pays passent à l'action. Un nombre important de ressortissants afghans arriveront à titre de réfugiés parrainés par le secteur privé, parrainés par des personnes, des groupes et des collectivités partout au Canada.

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui l'arrivée du premier vol nolisé de réfugiés afghans parrainés par le secteur privé. Le groupe d'environ 250 personnes a atterri à l'Aéroport international Toronto Pearson jeudi après-midi. Dans les jours qui viennent, ce groupe de réfugiés sera accueilli dans des communautés hôtes et sera placé en quarantaine avec le soutien de leurs répondants privés.

Ces nouveaux arrivants font partie de l'engagement humanitaire du Canada d'accueillir des réfugiés afghans vulnérables, y compris des femmes dirigeantes, des défenseurs des droits de la personne, des membres des minorités persécutées, des personnes de la communauté LGBTI, et des journalistes. Le programme humanitaire complète le programme spécial d'immigration du Canada pour les Afghans qui ont travaillé pour le Canada pendant et après notre mission militaire. Dans l'ensemble, le Canada a accueilli près de 4 000 réfugiés afghans.

Le Programme de parrainage privé de réfugiés, qui est l'un des piliers du système de réfugiés de premier plan au Canada, permet aux Canadiens de jouer un rôle intégral dans l'accueil des réfugiés en les parrainant. Les répondants sont essentiels pour assurer l'établissement réussi d'un réfugié dans ce pays. Il peut s'agir de groupes de Canadiens ou d'organismes, y compris des groupes confessionnels, des associations ethnoculturelles ou des organismes d'établissement.

Les répondants privés soutiennent les réfugiés lorsqu'ils s'installent dans leur nouvelle collectivité, qu'il s'agisse de les aider à trouver des écoles, ouvrir un compte bancaire ou de couvrir des dépenses comme la nourriture, le loyer ou l'habillement. Outre le soutien des répondants, les réfugiés parrainés par le secteur privé sont admissibles aux mêmes services d'établissement financés par le gouvernement que les autres nouveaux arrivants.

Lancé à la fin des années 1970 lors de la crise des réfugiés d'Indochine, le Programme de parrainage privé de réfugiés a aidé plus de 330 000 des plus vulnérables du monde à commencer une nouvelle vie au Canada, et est maintenant imité par des pays du monde entier. Apprenez comment vous pouvez parrainer un réfugié et changer la vie de quelqu'un.

« Pour ceux qui viennent d'arriver dans notre froid et immense pays, les répondants privés offrent un accueil chaleureux. Il n'est pas étonnant que de nombreux réfugiés considèrent leurs répondants comme des membres de la famille. Alors que nous accueillons des réfugiés afghans, les répondants privés sont essentiels pour aider les nouveaux arrivants vulnérables à prospérer dans leurs nouvelles collectivités. J'ai hâte d'accueillir beaucoup d'autres nouveaux arrivants dans les semaines et les mois à venir. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Les dernières données sur les réfugiés afghans nouvellement arrivés sont accessibles sur notre page Web Statistiques clés.

Selon un rapport de l'UNHCR de 2019, les réfugiés prospèrent et rejoignent la classe moyenne canadienne dans les 5 ans suivant leur arrivée. Un réfugié sur 4 gagne de 40 000 $ à 79 999 $ par année, ce qui est comparable à ce que gagnent les Canadiens moyens. La moitié des réfugiés qui travaillent sont employés occupant des emplois hautement qualifiés, et 14,4 % sont des travailleurs indépendants ou des propriétaires d'entreprises.

Afin de protéger la santé et la sécurité des Canadiens, ces nouveaux arrivants ont suivi un processus de contrôle rigoureux, qui comprend un examen médical, des vaccinations de routine lorsque possible, et un dépistage de la COVID-19, avant leur arrivée au Canada . Pour ceux qui n'ont pas encore été vaccinés contre la COVID-19, les répondants privés ont mis en place un plan de quarantaine conformément aux directives actuelles en matière de santé publique.

