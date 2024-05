OTTAWA, ON, le 26 mai 2024 /CNW/ - Le 6 juin 1944, plus de 14 000 Canadiens ont pris d'assaut la plage Juno dans le cadre de la plus vaste opération militaire conjointe de l'histoire. Aux côtés des Alliés, les soldats canadiens se sont battus héroïquement pour défendre la liberté et la démocratie. La bataille de Normandie a coûté cher : plus de 5 000 soldats canadiens ont été tués et des milliers d'autres blessés, mais les Alliés ont gagné. Cette bataille est devenue un moment décisif pour notre nation.

Nous devons nous souvenir du courage dont les Canadiens ont fait preuve en Normandie et des sacrifices qu'ils ont consentis. Nous devons leur rendre hommage ainsi qu'au plus d'un million de Canadiens qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous devons transmettre leurs histoires aux générations futures.

Les conséquences de la Seconde Guerre mondiale et la victoire des Alliés en Europe ont mené à la création de l'ordre international moderne fondé sur des règles - un ordre qui sous-tend depuis la paix et la prospérité dans le monde entier et un ordre que le Canada défend. Sur les plages de Normandie, nos soldats se sont battus vaillamment pour défendre la paix et la démocratie. Nombreux sont ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre libres, et nous ferons ce qu'il faut pour préserver et protéger nos libertés durement acquises.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra en Normandie, en France, les 5 et 6 juin 2024, pour participer aux événements commémoratifs du 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie et pour rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie au service de la paix et de la liberté pendant la Seconde Guerre mondiale.

La délégation canadienne comprendra la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, Ginette Petitpas Taylor, des vétérans, des représentants d'organisations autochtones et de vétérans ainsi que des parlementaires.

Citation

« À l'occasion du jour J, nous nous souvenons des 14 000 soldats canadiens qui ont pris d'assaut les plages de Normandie pour défendre la liberté. Ils se sont battus héroïquement, ont contribué à libérer l'Europe et ont changé le cours de l'histoire. Ce 80e anniversaire est une occasion importante de transmettre leurs histoires, de commémorer leur bravoure et de rendre hommage à leur service, à leurs sacrifices et à leur héritage inestimables. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le haut commandement allié a lancé l'invasion de la Normandie le 6 juin 1944, date connue dans l'histoire sous le nom de « jour J ». Ce jour-là, une force alliée massive a traversé la Manche en direction d'une étendue de 80 kilomètres sur la côte normande. Cinq zones de débarquement ont été assignées aux forces des pays alliés : la plage Juno au Canada ; la plage Gold au Royaume-Uni; la plage Sword au Royaume-Uni et à la France ; la plage Utah et la plage Omaha aux États-Unis.

; la plage Gold au Royaume-Uni; la plage Sword au Royaume-Uni et à la ; la plage et la plage aux États-Unis. Le 25 août 1944, les Alliés ont libéré Paris , mettant officiellement fin à la bataille de Normandie.

, mettant officiellement fin à la bataille de Normandie. Plus de 45 000 Canadiens ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale, dont plus de 5 000 pendant la bataille de Normandie et 359 le jour J.

