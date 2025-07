OTTAWA, ON, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre de la Malaisie, Anwar Ibrahim.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Anwar ont discuté de la relation commerciale solide et dynamique entre le Canada et la Malaisie. Ils ont convenu de resserrer la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie propre et conventionnelle, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle.

Les dirigeants se sont réjouis à l'idée de se rencontrer au Sommet de l'ANASE, sous la présidence de la Malaisie.

