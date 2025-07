OTTAWA, ON, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le président des Philippines, Ferdinand Marcos Jr.

Les dirigeants ont discuté des liens économiques et culturels étroits entre le Canada et les Philippines, soulignant qu'il y a au Canada près d'un million de Canadiens et de Canadiennes de descendance philippine. Ils ont rappelé le drame survenu lors du festival Lapu-Lapu à Vancouver plus tôt cette année et ont transmis leurs plus sincères condoléances à toutes les personnes touchées.

Le premier ministre Carney a insisté sur les occasions de resserrer la relation entre le Canada et les Philippines dans les domaines de l'investissement et du commerce, notamment en favorisant le libre-échange. Les deux dirigeants ont aussi convenu qu'il était important de promouvoir une région indo-pacifique libre et ouverte et de poursuivre les efforts déployés par le Canada et les Philippines afin de maintenir l'ordre international fondé sur des règles et la sécurité dans la région.

Le premier ministre Carney a invité le président Marcos Jr. à effectuer une visite au Canada. Les dirigeants resteront en contact étroit.

