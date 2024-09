OTTAWA, ON, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à New York, aux États-Unis d'Amérique, du 22 au 25 septembre 2024, pour participer à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et au Sommet de l'avenir. Le premier ministre travaillera en étroite collaboration avec les partenaires internationaux du Canada pour renforcer la démocratie, lutter contre les changements climatiques, défendre la sécurité mondiale et améliorer l'accès aux soins de santé, notamment la santé reproductive.

En tant que coprésident du Groupe des défenseurs des Objectifs de développement durable des Nations Unies, le premier ministre réaffirmera l'engagement du Canada à promouvoir des mesures internationales ambitieuses pour mettre en œuvre le Programme de développement durable à l'horizon 2030. Ces mesures comprennent notamment l'avancement des travaux communs menés aux quatre coins du globe dans les domaines de l'éducation, de la lutte contre les changements climatiques et la perte de biodiversité et de l'égalité des sexes.

Au Sommet de l'avenir, le premier ministre collaborera avec d'autres dirigeants pour prendre des mesures face aux principaux défis mondiaux et améliorer les moyens de bâtir ensemble un meilleur avenir pour tous. De plus, les dirigeants chercheront à accélérer les efforts déployés à l'égard des enjeux mondiaux urgents, tels que le développement durable, la paix et la sécurité internationales, l'innovation technologique et la coopération numérique, la décarbonisation et l'énergie propre ainsi que les droits de la personne.

Le premier ministre Trudeau coanimera une discussion avec le premier ministre d'Haïti, Garry Conille, afin d'aider à mobiliser les ressources nécessaires pour faire face aux crises auxquelles le pays est confronté et pour soutenir des solutions dirigées par les Haïtiens et axées sur les besoins du peuple haïtien. Il accueillera également un événement de haut niveau avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour promouvoir les mesures de lutte contre les changements climatiques, de tarification du carbone et de décarbonisation de l'industrie.

Tout au long de sa visite, le premier ministre abordera des défis géopolitiques urgents avec d'autres dirigeants, y compris la guerre d'agression que la Russie continue de mener contre l'Ukraine ainsi que l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Il soulignera l'importance des efforts déployés par la communauté internationale pour préserver la paix et la sécurité dans le monde, notamment en défendant la démocratie et en renforçant l'ordre international fondé sur des règles.

Pour construire un monde plus pacifique, plus stable et plus prospère, nous devons d'abord unir nos efforts à l'échelle mondiale. Par son engagement indéfectible envers les Nations Unies, le Canada promet aux Canadiens qu'il contribuera à bâtir un avenir meilleur pour tous.

Citation

« Cette année, à l'Assemblée générale des Nations Unies et au Sommet de l'avenir, le Canada jouera un rôle de premier plan en vue de rendre le monde plus juste et plus prospère. Je suis impatient de travailler avec les autres dirigeants dans l'objectif d'accélérer les progrès vers la réalisation de nos priorités communes et de bâtir un avenir meilleur pour tout le monde. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Canada joue un rôle actif à l'Organisation des Nations Unies (ONU) depuis sa création en 1945 et a grandement contribué à la rédaction de la Charte de l'ONU, le traité qui constitue la pierre angulaire de l'ordre international fondé sur des règles.

joue un rôle actif à l'Organisation des Nations Unies (ONU) depuis sa création en a grandement contribué à la rédaction de la Charte de l'ONU, le traité qui constitue la pierre angulaire de l'ordre international fondé sur des règles. Le Canada est le sixième donateur en importance de l'ONU, notamment grâce à des contributions volontaires et statutaires qui totalisaient plus de 2 milliards de dollars américains en 2022.

est le sixième donateur en importance de l'ONU, notamment grâce à des contributions volontaires et statutaires qui totalisaient plus de 2 milliards de dollars américains en 2022. En 2015, le Canada s'est joint à tous les États membres de l'ONU afin d'adopter des objectifs ambitieux en matière de développement durable, comme il est énoncé dans le document Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030. Le Programme à l'horizon 2030 est centré sur un ensemble de 17 Objectifs de développement durable (ODD), qui englobent les dimensions sociale, économique et environnementale du développement durable. Ensemble, les ODD visent à améliorer la vie de toutes les populations, tout en protégeant la planète.

Lancée en 2021, la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 : Aller de l'avant ensemble établit 30 actions et cinq principes fondamentaux pour créer et cultiver un environnement propice au dialogue continu et à la participation afin d'encourager les Canadiens à prendre des mesures pour mettre en œuvre les ODD.

En 2022, le premier ministre Trudeau a été nommé à la coprésidence du Groupe des défenseurs des ODD des Nations Unies par le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, en tandem avec la première ministre de la Barbade, Mia Mottley . Au moyen de leurs plateformes respectives, les défenseurs des ODD sensibilisent le monde aux ODD et à la nécessité d'agir plus rapidement.

. Au moyen de leurs plateformes respectives, les défenseurs des ODD sensibilisent le monde aux ODD et à la nécessité d'agir plus rapidement. En 2021, le Canada a lancé le Défi mondial sur la tarification du carbone. Ce partenariat vise à étendre le recours à la tarification de la pollution en renforçant les systèmes en place et en soutenant les systèmes émergents. Le Défi sert également de forum de dialogue et de coordination pour améliorer l'efficacité et la compatibilité des systèmes de tarification et pour aider d'autres pays à adopter la tarification du carbone et à réduire les émissions en vue d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Liens connexes

