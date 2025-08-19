Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
19 août, 2025, 20:33 ET
OTTAWA, ON, le 19 août 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Montréal (Québec)
|
13 h 30
|
Le premier ministre rencontrera la mairesse de Montréal, Valérie Plante.
|
Note à l'intention des médias :
|
15 h 00
|
Le premier ministre participera à une table ronde sur l'intelligence artificielle et l'innovation avec des chefs d'entreprise.
|
Fermé aux médias
|
16 h 45
|
Le premier ministre rencontrera des chefs d'entreprise.
|
Fermé aux médias
|
18 h 30
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Québec, François Legault.
|
Fermé aux médias
