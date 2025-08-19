OTTAWA, ON, le 19 août 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Montréal (Québec)

13 h 30 Le premier ministre rencontrera la mairesse de Montréal, Valérie Plante.





Note à l'intention des médias : Prise d'images pool au début de la rencontre 15 h 00 Le premier ministre participera à une table ronde sur l'intelligence artificielle et l'innovation avec des chefs d'entreprise.





Fermé aux médias



16 h 45 Le premier ministre rencontrera des chefs d'entreprise.





Fermé aux médias



18 h 30 Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Québec, François Legault.





Fermé aux médias

