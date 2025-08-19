Le mercredi 20 août 2025 English

Montréal (Québec)

13 h 30

Le premier ministre rencontrera la mairesse de Montréal, Valérie Plante.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

15 h 00

Le premier ministre participera à une table ronde sur l'intelligence artificielle et l'innovation avec des chefs d'entreprise.



Fermé aux médias


16 h 45

Le premier ministre rencontrera des chefs d'entreprise.



Fermé aux médias


18 h 30

Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Québec, François Legault.



Fermé aux médias

