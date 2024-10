PARIS, France, le 5 oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa participation au 19e Sommet de la Francophonie, à Villers-Cotterêts et à Paris, en France. Cette visite fut pour lui l'occasion de promouvoir la langue française, de renforcer les relations du Canada avec les autres États et gouvernements membres de la Francophonie et de faire avancer nos valeurs communes, telles que la paix, la démocratie, les droits de la personne et l'inclusion.

Lors du Sommet, le premier ministre Trudeau a souligné l'engagement du Canada à promouvoir le développement, la sécurité et l'inclusion en Afrique francophone. À cette fin, il a annoncé plus de 11 millions de dollars pour soutenir des initiatives qui visent notamment à améliorer l'accès à l'éducation, l'autonomisation des femmes et des filles, la nutrition et la santé globale des jeunes, et la sûreté et la sécurité des communautés, tout en renforçant nos relations avec les pays francophones d'Afrique.

Le premier ministre a réaffirmé l'engagement du Canada à soutenir la modernisation de la gouvernance de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) afin qu'elle puisse remplir son mandat le plus efficacement possible et en toute transparence, notamment la promotion de nos valeurs communes et le rayonnement de la langue française. Il a ainsi noté le travail en cours pour cartographier et identifier les besoins en termes de main-d'œuvre pour l'enseignement du français et l'enseignement en français. De plus, le premier ministre Trudeau a réitéré l'appui du Canada aux opérateurs et institutions de la Francophonie en annonçant un investissement fédéral de près de 1,6 million de dollars. Ce financement permettra d'appuyer la recherche scientifique en français, la mobilité étudiante et l'employabilité des jeunes, ainsi que d'enrichir la diversité des contenus de langue française diffusés sur la plateforme TV5MONDEplus. Il permettra également de promouvoir la recherche pour valoriser la langue française et les identités francophones au sein des villes de la Francophonie ainsi que de favoriser la participation des femmes dans les parlements de l'espace francophone.

Dans l'Appel de Villers-Cotterêts, le Canada ainsi que les autres États et gouvernements membres de l'OIF ont invité les plateformes numériques à renforcer leurs engagements en faveur d'un espace numérique plus sûr et intègre. Ils ont également convenu de l'importance de promouvoir l'utilisation et le développement responsable de l'intelligence artificielle et de lutter contre la désinformation. À cet égard, le premier ministre Trudeau a souligné l'importance de continuer à tisser des liens solides avec nos partenaires de la Francophonie afin de construire un avenir plus sûr et plus prospère pour nos populations.

En tant que membre fondateur et deuxième bailleur de fonds de l'OIF, le Canada est résolument engagé à soutenir le mandat et les initiatives de l'OIF, notamment afin de protéger et de promouvoir la langue française ainsi que la diversité culturelle et linguistique. Dans cet objectif, le Canada a signé un Protocole d'entente sur la Cité internationale de la langue française, qui vise à promouvoir la richesse et la diversité de la langue française et son rôle dans le monde. Par son soutien à ce projet, le Canada contribuera notamment à valoriser les communautés francophones en situation minoritaire au pays, à approfondir les échanges entre francophones du Canada et d'ailleurs, et à faire connaître la diversité de la francophonie canadienne aux visiteurs de la Cité.

En s'appuyant sur les progrès réalisés lors de la visite du président Macron au Canada le mois dernier, le premier ministre Trudeau a également réitéré son engagement à renforcer les relations bilatérales entre le Canada et la France.

Lors de sa participation au Sommet, le premier ministre a rencontré ses homologues internationaux pour discuter des défis géopolitiques actuels aux vastes répercussions dans le monde, y compris au sein de l'espace francophone, notamment la situation en Haïti ainsi que les tensions au Moyen-Orient et le long de la frontière sud du Liban. Il a souligné l'importance de travailler ensemble, entre partenaires de l'OIF, pour préserver la paix et la sécurité dans le monde.

Citation

« Lors du Sommet de la Francophonie, j'ai renouvelé l'engagement du Canada à protéger et promouvoir la langue française. En collaboration avec l'OIF et les autres États et gouvernements membres, nous pouvons créer de nouvelles opportunités pour les populations francophones du monde entier. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agit de la quatrième participation du premier ministre Trudeau au Sommet de la Francophonie.

Durant le Sommet, le premier ministre Trudeau a rencontré le secrétaire général et président du Vietnam , Tô Lâm, le premier ministre de l'Arménie, Nikol Pashinyan , le premier ministre de la Belgique, Alexander De Croo, et le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara .

, Tô Lâm, le premier ministre de l'Arménie, , le premier ministre de la Belgique, Alexander De Croo, et le président de la Côte d'Ivoire, . En plus de l'Appel de Villers-Cotterêts, les États et gouvernements membres de l'OIF ont adopté une Résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l'espace francophone. Ils ont également décidé d'accepter les demandes de pays et de gouvernements souhaitant obtenir le statut d'observateur auprès de l'OIF, notamment la Nouvelle-Écosse. Cette dernière rejoint ainsi le Québec et le Nouveau-Brunswick, membres de plein droit de l'OIF, ainsi que l' Ontario , qui y est déjà observateur.

, qui y est déjà observateur. Lors du Sommet, le Canada s'est joint au Québec, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à la France , à Monaco et à la Suisse pour signer la Déclaration des gouvernements bailleurs de fonds de TV5Monde. Le gouvernement du Canada est fier d'être partenaire de TV5Monde et de contribuer au rayonnement de la Francophonie. Cette Déclaration réaffirme notre soutien à la chaîne francophone et exprime notre volonté de renforcer ses liens avec d'autres pays membres de l'OIF.

, à et à la Suisse pour signer la Déclaration des gouvernements bailleurs de fonds de TV5Monde. Le gouvernement du Canada est fier d'être partenaire de TV5Monde et de contribuer au rayonnement de la Francophonie. Cette Déclaration réaffirme notre soutien à la chaîne francophone et exprime notre volonté de renforcer ses liens avec d'autres pays membres de l'OIF. Le Canada a également signé une entente de collaboration bilatérale avec la France en matière de gestion d'urgence. Cette entente soutient la coopération en matière de planification en réponse aux urgences et autres crises internationales, ainsi que l'assistance mutuelle en temps de crise, notamment en matière d'efforts consulaires lors de départs assistés.

a également signé une entente de collaboration bilatérale avec la en matière de gestion d'urgence. Cette entente soutient la coopération en matière de planification en réponse aux urgences et autres crises internationales, ainsi que l'assistance mutuelle en temps de crise, notamment en matière d'efforts consulaires lors de départs assistés. Le Protocole d'entente sur la Cité internationale de la langue française, signé lors du Sommet, permettra également d'explorer les possibilités de coopération avec le Collège international de Villers-Cotterêts pour former des enseignants et traducteurs francophones.

Le Canada et la France entretiennent d'étroites relations bilatérales ainsi que des relations commerciales dynamiques et diversifiées. En 2023, la diaspora française au Canada représentait entre 140 000 et 150 000 personnes. Le Canada attirait par ailleurs 27 110 étudiants français en 2023.

Produits connexes

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]