OTTAWA, ON, le 16 sept. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les membres d'une nouvelle équipe de secrétaires parlementaires.

Ces secrétaires parlementaires possèdent un large éventail d'expérience, de compétences et de points de vue qui leur permettront d'entretenir un lien important entre les ministres et le Parlement pour s'attaquer à certains des enjeux les plus importants auxquels sont aujourd'hui confrontés le Canada et les Canadiens. Il s'agit notamment de remettre plus d'argent dans le portefeuille des familles, de construire davantage de logements et d'en réduire le coût, de créer de bons emplois pour la classe moyenne, d'améliorer les soins de santé, de lutter contre les changements climatiques et de bâtir une économie centrée sur le bien-être de tous.

Composée de nouveaux membres et de membres reconduits, l'équipe de secrétaires parlementaires est maintenant la suivante :

Jenica Atwin , secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones

, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones Vance Badawey , secrétaire parlementaire du ministre des Transports

, secrétaire parlementaire du ministre des Transports Jaime Battiste , secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones

, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones Rachel Bendayan , secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances

, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances Chris Bittle , secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités Élisabeth Brière , secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

, secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social Paul Chiang , secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Julie Dabrusin , secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Pam Damoff , secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères (Affaires consulaires)

, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères (Affaires consulaires) Francis Drouin , secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Terry Duguid , secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau

, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau Greg Fergus , secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor et secrétaire parlementaire du ministre de la Santé

, secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor et secrétaire parlementaire du ministre de la Santé Darren Fisher , secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé Peter Fragiskatos , secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités Lisa Hepfner , secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse Yvonne Jones , secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale (Défense du Nord)

, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale (Défense du Nord) Mike Kelloway , secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne Iqra Khalid , secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national

, secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national Annie Koutrakis , secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

, secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du pour les régions du Québec Irek Kusmierczyk , secrétaire parlementaire du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

, secrétaire parlementaire du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles Marie-France Lalonde , secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale

, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale Kevin Lamoureux , secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes

, secrétaire parlementaire de la leader du gouvernement à la Chambre des communes Stéphane Lauzon , secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens

, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens James Maloney , secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada

, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Bryan May , secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et secrétaire parlementaire de la ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l' Ontario

, secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et secrétaire parlementaire de la ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le l' Taleeb Noormohamed , secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien

, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien Jennifer O'Connell , secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales (Cybersécurité)

, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales (Cybersécurité) Rob Oliphant , secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères

, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères Sherry Romanado , secrétaire parlementaire du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

, secrétaire parlementaire du président du Conseil privé du Roi pour le et ministre de la Protection civile Darrell Samson , secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du atlantique Randeep Sarai , secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

, secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale Marc G. Serré , secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et secrétaire parlementaire du ministre des Langues officielles

, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et secrétaire parlementaire du ministre des Langues officielles Terry Sheehan , secrétaire parlementaire du ministre du Travail et des Aînés

, secrétaire parlementaire du ministre du Travail et des Aînés Maninder Sidhu , secrétaire parlementaire de la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique

, secrétaire parlementaire de la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique Charles Sousa , secrétaire parlementaire du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

, secrétaire parlementaire du ministre des Services publics et de l'Approvisionnement Ryan Turnbull , secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie Anita Vandenbeld , secrétaire parlementaire du ministre du Développement international

, secrétaire parlementaire du ministre du Développement international Adam van Koeverden , secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et secrétaire parlementaire de la ministre des Sports et de l'Activité physique

, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et secrétaire parlementaire de la ministre des Sports et de l'Activité physique Sameer Zuberi , secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

Citation

« Cet été, les Canadiens nous ont parlé des enjeux les plus importants pour eux. Qu'il s'agisse de remettre plus d'argent dans le portefeuille des familles, de construire davantage de logements et de le faire plus rapidement et d'aider à stabiliser les prix des produits d'épicerie, nous prenons des mesures concrètes et sérieuses. Au moment où la Chambre s'apprête à reprendre ses travaux ce lundi, je sais que cette équipe est prête à travailler sans relâche afin de continuer à réaliser des progrès concrets concernant ces enjeux pour les Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les secrétaires parlementaires sont choisis par le premier ministre pour appuyer des ministres.

Les responsabilités des secrétaires parlementaires se répartissent généralement en deux volets : les travaux liés à la Chambre des communes et les fonctions liées aux ministères.

Les secrétaires parlementaires ne font pas partie du Conseil des ministres et ne jouent pas un rôle officiel dans le processus décisionnel du Conseil des ministres. Ils appuient leur ministre, mais, de manière générale, la responsabilité et l'obligation de rendre des comptes incombent au ministre.

En 2016, le gouvernement a publié le Guide du secrétaire parlementaire, qui a été conçu pour aider les membres de cette équipe à s'acquitter de leurs fonctions et pour leur fournir des renseignements importants sur leur rôle au sein du système de gouvernement parlementaire responsable du Canada .

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]