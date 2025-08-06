Le jeudi 7 août 2025 English

Le premier ministre convoquera le Sommet des Métis sur les grands projets pour discuter avec les dirigeants métis de la Loi visant à bâtir le Canada, et prononcera une allocution d'ouverture.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture pool pour l'allocution d'ouverture du premier ministre. Le reste de l'événement sera fermé aux médias.

