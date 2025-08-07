Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
07 août, 2025, 18:49 ET
OTTAWA, ON, le 7 août 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Trenton (Ontario)
|
12 h 55
|
Le premier ministre visitera une installation militaire.
|
Note à l'intention des médias :
|
13 h 20
|
Le premier ministre fera une annonce concernant les Forces armées canadiennes.
|
Notes à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected]
Partager cet article