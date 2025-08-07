Le vendredi 8 août 2025 English

OTTAWA, ON, le 7 août 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Trenton (Ontario)

12 h 55

Le premier ministre visitera une installation militaire.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool


13 h 20

Le premier ministre fera une annonce concernant les Forces armées canadiennes.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 30.

