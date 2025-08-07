OTTAWA, ON, le 7 août 2025 /CNW/ - Le nouveau gouvernement du Canada est prêt à relancer la réalisation de grands projets d'infrastructure dans notre pays, et ce, en partenariat avec les peuples autochtones. À cette fin, le premier ministre Mark Carney a convoqué le Sommet des Métis sur les grands projets à Ottawa afin de discuter de la Loi visant à bâtir le Canada et de solliciter l'avis des dirigeants métis sur la meilleure façon de travailler ensemble.

Au cours du Sommet, le premier ministre et les dirigeants métis ont discuté de la manière dont la Loi visant à bâtir le Canada permettra au nouveau gouvernement du Canada de réaliser de grands projets qui permettront de relier et de transformer l'économie du pays, favorisant ainsi une plus grande prospérité pour les Métis grâce à la participation financière et à des projets de gestion des ressources. Ils se sont concentrés sur la manière dont le gouvernement du Canada et les dirigeants métis travailleront ensemble pour mettre en œuvre ces projets. Afin d'assurer un partenariat efficace avec les peuples autochtones, le gouvernement fédéral va de l'avant avec plusieurs nouvelles mesures, notamment les suivantes :

Mise sur pied d'un conseil consultatif autochtone. Le conseil travaillera en étroite collaboration avec le nouveau Bureau fédéral des grands projets. Composé de Métis, d'Inuits et de membres des Premières Nations ainsi que de représentants des traités modernes et des gouvernements autochtones autonomes, le conseil consultatif veillera à ce que les perspectives et les priorités des Autochtones soient intégrées à toutes les étapes. Le Bureau fédéral des grands projets et le conseil consultatif autochtone seront tous deux opérationnels d'ici la fête du Travail.

Affectation de 40 millions de dollars pour la participation des Autochtones. Depuis les premières discussions sur les projets à privilégier jusqu'au renforcement continu des capacités, les nouveaux volets de financement favoriseront une participation concrète des dirigeants autochtones à de grands projets.

Depuis les premières discussions sur les projets à privilégier jusqu'au renforcement continu des capacités, les nouveaux volets de financement favoriseront une participation concrète des dirigeants autochtones à de grands projets. Élargissement du Programme de garantie de prêts pour les Autochtones. Le nouveau gouvernement du Canada a doublé l'enveloppe du Programme, qui est maintenant de 10 milliards de dollars, afin de permettre à un plus grand nombre de communautés autochtones de participer à part entière à de grands projets. Grâce à ce financement du gouvernement, la participation financière des Métis s'étend désormais à un éventail beaucoup plus large de projets dans les secteurs des ressources naturelles et de l'énergie, allant de la production d'électricité au captage du carbone, en passant par les minéraux critiques.

Le premier ministre et les dirigeants métis ont confirmé leur engagement à travailler ensemble pour faire avancer leurs priorités communes.

Le Sommet d'aujourd'hui fait suite aux réunions tenues ces dernières semaines avec des dirigeants inuits et des Premières Nations, à Inuvik et à Gatineau respectivement. Nous poursuivrons notre collaboration afin de faire avancer ces discussions dans le respect des distinctions.

« Nous transformons les défis en opportunités, et nous le faisons en partenariat. Le projet de loi C-5 est une mesure législative habilitante qui ouvre la voie à de nouvelles formes de collaboration. Grâce à l'investissement de capitaux et à la gestion des ressources par les Autochtones, nous construirons des ports, des ponts, des autoroutes et d'autres grands projets d'infrastructure en partenariat avec les peuples et les communautés autochtones. Ce sommet a marqué une étape importante dans cette démarche, à l'heure où nous cherchons à mettre en œuvre des projets transformateurs en véritable partenariat avec les Métis. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Les partenariats avec les peuples autochtones sont au cœur de la Loi sur l'unité de l'économie canadienne. Le Sommet des Métis sur les grands projets marque une étape cruciale pour faire du Canada l'économie la plus forte du G7 tout en veillant à ce que les détenteurs de droits métis et tous les peuples autochtones participent directement et de manière concrète à l'atteinte de cet objectif. »

-- L'hon. Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne

« Depuis longtemps, les communautés métisses font preuve de force, d'innovation et de leadership dans le développement de notre pays. Leurs voix, leurs priorités et leurs aspirations économiques sont essentielles pour notre avenir. Le travail que nous accomplissons ici ensemble contribue à bâtir un Canada plus résilient et plus inclusif, fondé sur le partenariat, la durabilité et la prospérité commune. »

-- L'hon. Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« En avançant dans ce chapitre de l'histoire de notre pays, nous veillerons à ce que notre collaboration avec les Métis place le pouvoir décisionnel, l'esprit d'innovation et les valeurs des Métis au premier plan. Je suis heureuse de participer au dialogue d'aujourd'hui afin de discuter ouvertement de la Loi visant à bâtir le Canada. La mise en place d'une économie inclusive est essentielle à un avenir solide et commun, façonné avec et pour les peuples autochtones. »

-- L'hon. Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« Je connais bien la détermination, la persévérance et l'esprit d'entreprise qui animent nos communautés. Les Métis sont prêts à jouer un rôle actif dans le développement et le renforcement de l'économie canadienne. Ensemble, nous travaillerons avec les communautés métisses pour apporter des changements qui auront une incidence concrète. »

-- L'hon. Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« À l'heure actuelle, le Canada a une occasion unique de renforcer son économie et d'assurer sa souveraineté de manière à favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones et à assurer la prospérité des prochaines générations de Métis. Dans le cadre d'une collaboration concrète, nous pouvons créer des possibilités dans toutes les communautés métisses du pays, tout en renforçant notre sécurité énergétique et en exploitant nos ressources. »

-- L'hon. Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits saillants

La Loi visant à bâtir le Canada garantit l'intégration de la consultation des Métis et des autres peuples autochtones au processus de mise en œuvre visant à déterminer si un projet doit être inscrit en vertu de la Loi comme projet d'intérêt national et à élaborer les documents liés aux conditions.

garantit l'intégration de la consultation des Métis et des autres peuples autochtones au processus de mise en œuvre visant à déterminer si un projet doit être inscrit en vertu de la Loi comme projet d'intérêt national et à élaborer les documents liés aux conditions. Le gouvernement du Canada fera progresser les projets d'intérêt national tout en respectant les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 , de même que les droits énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris le principe du consentement libre, préalable et éclairé.

fera progresser les projets d'intérêt national tout en respectant les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l'article 35 de la , de même que les droits énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris le principe du consentement libre, préalable et éclairé. Le conseil consultatif autochtone travaillera en étroite collaboration avec le Bureau de gestion des grands projets du gouvernement fédéral pour faire valoir des points de vue autochtones à prendre en considération à chaque étape. Il ne remplacera pas l'obligation de consultation prévue à l'article 35 de la Loi constitutionnell e de 1982.

e La Corporation de garantie de prêts pour les Autochtones du Canada est chargée de la gestion du Programme de garantie des prêts aux Autochtones. Les garanties de prêts sont offertes pour soutenir la participation des autochtones à des projets de différentes tailles, reflétant la diversité des possibilités et des priorités de développement économique dans les communautés autochtones à travers le Canada .

est chargée de la gestion du Programme de garantie des prêts aux Autochtones. Les garanties de prêts sont offertes pour soutenir la participation des autochtones à des projets de différentes tailles, reflétant la diversité des possibilités et des priorités de développement économique dans les communautés autochtones à travers le . En favorisant les projets d'intérêt national, le gouvernement du Canada s'engage à travailler en partenariat avec les peuples autochtones pour soutenir la prospérité économique, dans le respect des droits protégés par la Constitution et des obligations au titre des traités modernes.

