OTTAWA, ON, le 7 août 2025 /CNW/ - Les minéraux critiques sont essentiels aux technologies et aux industries qui font tourner l'économie moderne et nous préparent un avenir plus sûr. Le Canada est prêt à répondre à la demande mondiale croissante et à jouer un rôle moteur dans l'offre durable de ces ressources stratégiques, tout en créant de la valeur ajoutée et des emplois chez nous.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé un investissement fédéral de 8,2 millions de dollars du Programme de partenariats internationaux dans Northcliff Resources (Northcliff), une entreprise canadienne qui exploite un gisement de tungstène-molybdène au Nouveau-Brunswick grâce à son projet Sisson. Ce financement s'inscrit dans la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, qui vise à accélérer la réalisation de projets miniers importants au Canada et à affermir notre position dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le financement servira à la mise à jour de l'étude de faisabilité et d'ingénierie de base de Northcliff, ce qui fournira les renseignements économiques et techniques requis pour éclairer la décision liée à la construction du projet de mine Sisson.

Le projet Sisson figure parmi les projets miniers les plus prometteurs au Nouveau-Brunswick, propre à devenir une importante source de tungstène et de molybdène et un moteur de croissance économique pour la région. Ces minéraux clés servent à produire des pièces durables pour des usage industriels et la fabrication de batteries plus performantes, utiles pour le stockage d'énergie et d'autres systèmes d'énergie renouvelable. Ils jouent aussi un rôle fondamental dans la défense et l'aérospatiale. L'investissement annoncé aujourd'hui aide le Canada à s'assurer un approvisionnement intérieur, à moins dépendre de fournisseurs étrangers et à renforcer ses chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques.

Grâce à l'appui solide du gouvernement fédéral, le secteur des minéraux critiques du Canada ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises, raffermit la sécurité nationale et soutient la croissance économique au Nouveau-Brunswick et dans l'ensemble du pays pour le long terme.

Citations

« Le Canada est un chef de file mondial de l'approvisionnement responsable en minéraux critiques, qui sont essentiels au secteur de l'énergie, pour les technologies numériques et à la défense nationale. Cet investissement fédéral dans le projet de Northcliff Resources permettra de produire ces minéraux, ainsi que de renforcer notre économie et notre sécurité tout en créant de bons emplois au Nouveau-Brunswick - une solution avantageuse pour la province et l'ensemble du pays. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le secteur minier du Nouveau-Brunswick a une riche et longue histoire, empreinte de fierté. Le projet de mine Sisson de Northcliff représente une occasion importante de faire fond sur cette histoire tout en se tournant vers l'avenir. Ce projet créera de bons emplois, stimulera la croissance économique et contribuera à faire du Canada un fournisseur fiable de minéraux critiques. Ensemble, nous passons de la dépendance à la résilience économique. »

L'honorable Dominic Leblanc

Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne

« Le gouvernement du Canada investit afin de garantir la disponibilité des minéraux nécessaires au soutien des nouvelles technologies émergentes, tout en maintenant la sécurité de l'approvisionnement et la compétitivité industrielle de l'Amérique du Nord. Northcliff peut contribuer à ces objectifs clés en tant que producteur national fiable et facilement accessible de deux minéraux critiques : le tungstène et le molybdène. Nous remercions le gouvernement canadien de nous avoir accordé ce soutien financier important qui nous permettra de faire avancer le projet Sisson et d'établir une chaîne d'approvisionnement nationale et résiliente en minéraux critiques. »

Andrew Ing

Président du conseil et de la société et chef de la direction, Northcliff Resources

Quelques faits

Dotée d'un financement de 3,8 milliards de dollars, la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques vise à faire progresser l'exploitation des minéraux critiques et le développement des chaînes de valeur connexes pour accélérer la transition vers une économie sobre en carbone et soutenir les technologies et la fabrication de pointe. La Stratégie comporte cinq objectifs principaux : soutenir la croissance économique, la compétitivité et la création d'emplois promouvoir l'action climatique et la protection de l'environnement améliorer la sécurité mondiale et les partenariats avec les alliés faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones encourager une population active et des collectivités diversifiées et inclusives

Au cours des dernières années, le Canada a fait des investissements historiques dans un vaste éventail de projets de chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques au pays. Le Canada apporte un soutien actif dans le cadre de la Stratégie afin d'éliminer les obstacles en octroyant du financement et en collaborant avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les groupes autochtones, les sociétés minières et d'autres partenaires canadiens et internationaux.

apporte un soutien actif dans le cadre de la Stratégie afin d'éliminer les obstacles en octroyant du financement et en collaborant avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les groupes autochtones, les sociétés minières et d'autres partenaires canadiens et internationaux. Le Programme de partenariats internationaux soutient le leadership mondial du Canada dans le domaine des minéraux critiques et appuie le nombre croissant d'engagements en matière de partenariats bilatéraux du Canada dans la filière.

Liens pertinents

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]