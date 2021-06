Le premier ministre Justin Trudeau et la ministre Chagger lancent la saison de la Fierté au Canada et invitent la population canadienne à déployer virtuellement le drapeau « Progress Pride »

GATINEAU, QC, le 15 juin 2021 /CNW/ - La ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, Bardish Chagger, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour lancer la saison de la Fierté au Canada :

« Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau et moi nous nous joignons aux Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre et de partout ailleurs dans le monde pour hisser le drapeau « Progress Pride » afin de lancer officiellement le début de la saison de la Fierté au Canada.

Cette année, alors que nous soulignons le 50e anniversaire du rassemblement « We Demand » - la première grande manifestation pour les droits des personnes LGBTQ2 au Canada - nous nous rappelons que la saison de la Fierté va bien au-delà des défilés et des festivals d'été. C'est l'occasion de célébrer la résilience et l'esprit des personnes qui ont lutté, et luttent toujours aujourd'hui, pour la liberté et l'égalité.

La saison de la Fierté est un espace sécuritaire où les personnes de sexe et de genre différents au Canada peuvent être pleinement et authentiquement elles-mêmes. La COVID-19 a touché toute la population canadienne, mais elle a eu une incidence disproportionnée chez certains segments de la population, et les communautés LGBTQ2 ne font pas exception. Bien que ces communautés aient fortement ressenti les effets de la pandémie, des organismes communautaires et voués à la Fierté ont trouvé des façons originales de se réunir en toute sécurité et d'offrir des activités au moment où elles sont les plus nécessaires. Merci de vos efforts soutenus et de votre dévouement indéfectible pour faire du Canada un pays plus équitable et consciemment plus inclusif.

J'aimerais aussi exprimer notre profonde reconnaissance à l'endroit des courageux et résilients travailleurs essentiels, notamment les travailleurs de la santé et les premiers intervenants qui travaillent jour et nuit pour nous aider dans la lutte contre la COVID-19 afin que nous puissions célébrer en personne l'année prochaine.

Aujourd'hui, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à participer au lever virtuel du drapeau en changeant leur image de couverture et celle de leur organisation dans les médias sociaux. Pour télécharger les images, accédez à la trousse de la saison de la Fierté. Ensemble, faisons déferler une vague de couleurs en ligne et créons une société plus équitable dans laquelle chaque personne est libre d'être elle-même. N'oubliez pas d'afficher vos couleurs de la Fierté dans les médias sociaux en utilisant les mots-clics #SoisToiMême et #SaisonDeLaFierté.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et au nom du premier ministre Justin Trudeau, je vous invite à prendre part aux célébrations virtuelles dans votre région et partout dans le monde pour rendre hommage à la contribution des personnes LGBTQ2 dans toutes les facettes de la société. Portez-vous bien et soyez prudents. »

