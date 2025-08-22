Le premier ministre Carney annonce des changements aux échelons supérieurs de la fonction publique English
Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
22 août, 2025, 10:17 ET
OTTAWA, ON, le 22 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :
Tushara Williams, actuellement sous-secrétaire du Cabinet (Opérations), Bureau du Conseil privé, devient sous-secrétaire du Cabinet (Planification et consultations), Bureau du Conseil privé, à compter du 2 septembre 2025.
Eric Costen, actuellement sous-ministre délégué de la Santé, devient sous-secrétaire du Cabinet (Opérations), Bureau du Conseil privé, à compter du 2 septembre 2025.
Notes biographiques
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected]
Partager cet article