OTTAWA, ON, le 22 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Tushara Williams, actuellement sous-secrétaire du Cabinet (Opérations), Bureau du Conseil privé, devient sous-secrétaire du Cabinet (Planification et consultations), Bureau du Conseil privé, à compter du 2 septembre 2025.

Eric Costen, actuellement sous-ministre délégué de la Santé, devient sous-secrétaire du Cabinet (Opérations), Bureau du Conseil privé, à compter du 2 septembre 2025.

