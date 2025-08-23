OTTAWA, ON, le 23 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé qu'il se rendra en Pologne, en Allemagne et en Lettonie du 25 au 27 août 2025. Il s'attachera à renforcer les relations avec les alliés européens et à promouvoir la coopération dans des domaines importants, notamment le commerce, l'énergie, les minéraux critiques et la défense collective.

À Varsovie, le premier ministre Carney rencontrera ses homologues polonais afin de faire progresser le partenariat stratégique entre le Canada et la Pologne et de resserrer la collaboration dans les domaines du commerce, de l'énergie et de la défense. À cette fin, le premier ministre rencontrera des dirigeants d'entreprise en vue de promouvoir l'établissement de nouveaux partenariats dans des industries névralgiques comme celles de l'énergie, de la défense et de l'aérospatiale. Par ailleurs, le premier ministre Carney mettra en relief le soutien continu du Canada en faveur d'une paix durable en Ukraine et en Europe, tout en soulignant qu'aucune décision concernant l'Ukraine ne doit être prise sans l'Ukraine et qu'aucune décision concernant l'Europe ne doit être prise sans l'Europe.

À Berlin, le premier ministre rencontrera le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz, afin de promouvoir une coopération économique plus étroite et d'aborder les défis urgents liés à la sécurité mondiale. Le premier ministre Carney rencontrera également des dirigeants d'entreprise afin de favoriser de nouvelles possibilités d'investissement et d'assurer la résilience des chaînes d'approvisionnement dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles, en particulier les minéraux critiques.

Le premier ministre se rendra ensuite à Riga, où il rencontrera les dirigeants de la Lettonie en vue de renforcer les relations bilatérales entre la Lettonie et le Canada et d'accroître le commerce, notamment dans le secteur de la défense. Le premier ministre ira également rencontrer des membres des Forces armées canadiennes déployés au sein de l'opération REASSURANCE, la plus importante mission militaire active du Canada à l'étranger.

« Alors que notre monde devient de plus en plus dangereux et divisé, le Canada travaille à renforcer et à diversifier ses partenariats internationaux. Le Canada intensifie sa coopération avec ses alliés européens de longue date dans les domaines du commerce, de l'énergie et de la défense. Ensemble, nous allons accroître la sécurité, la stabilité et la prospérité des deux côtés de l'Atlantique. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Il s'agit des premières visites officielles du premier ministre Carney en Pologne, en Allemagne et en Lettonie.

La Pologne est l'économie qui connaît la croissance la plus rapide au sein de l'Union européenne.

Le Canada et la Pologne collaborent à la formation militaire des membres des forces armées ukrainiennes. Depuis 2015, le Canada a formé plus de 45 000 membres des forces de sécurité ukrainiennes dans le cadre de l'opération UNIFIER.

L'Allemagne est un partenaire du G7, la plus grande économie en Europe et le plus important marché d'exportation de marchandises du Canada au sein de l'Union européenne. Elle est aussi le sixième partenaire commercial du Canada à l'échelle mondiale, le commerce bilatéral de marchandises s'étant chiffré à 30,5 milliards de dollars en 2024.

Le Canada est le pays-cadre de la Brigade multinationale de l'OTAN en Lettonie. Environ 2 000 membres des Forces armées canadiennes sont actuellement déployés en Lettonie dans le cadre de l'opération REASSURANCE.

