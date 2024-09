Le premier ministre du Québec participera au 19e Sommet de la Francophonie en France

QUÉBEC, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, se déplacera en France du 1er au 5 octobre prochain. Celui-ci réalisera une mission bilatérale du 1er au 3 octobre, puis participera au 19e Sommet de la Francophonie les 4 et 5 octobre. À cette occasion, il sera accompagné de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron.

Événement diplomatique, politique, économique et culturel majeur, le 19e Sommet de la Francophonie rassemblera les chefs d'État et de gouvernement membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il aura pour thème « Créer, innover et entreprendre en français ». À titre de membre de plein droit, le Québec saisira l'occasion d'y faire valoir ses priorités. Dans l'objectif de faire la promotion de la langue française, il mettra notamment l'accent sur des domaines porteurs tels que la découvrabilité des contenus francophones en ligne, l'économie, l'innovation et la jeunesse.

Préalablement au Sommet de la Francophonie, le premier ministre en profitera pour échanger avec des figures clés du monde économique, avec comme objectif principal de poursuivre l'accroissement des échanges commerciaux et de consolider les liens entre les entreprises québécoises et françaises, dans la foulée de la 21e Rencontre alternée des premiers ministres québécois et français.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Source : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, Tél. : 514 585-4451, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Courriel : [email protected]