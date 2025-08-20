Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 20 août 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Centre de services scolaire des Draveurs

Mme Manon Dufour est nommée directrice générale du Centre de services scolaire des Draveurs.

Centre de services scolaire des Hautes-Rivières

Mme Marie-Claude Huberdeau est nommée directrice générale du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières.

Centre de services scolaire de Laval

M. Yves-Michel Volcy est nommé directeur général du Centre de services scolaire de Laval.

Centre de services scolaire des Navigateurs

Mme Suzie Lucas est nommée directrice générale du Centre de services scolaire des Navigateurs.

École nationale de police du Québec

M. Pierre St-Antoine est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et directeur général de l'École nationale de police du Québec.

La Financière agricole du Québec

M. Stéphane Labrie est nommé, à compter du 6 octobre 2025, membre du conseil d'administration et président-directeur général de La Financière agricole du Québec. M. Labrie est membre et président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Société de télédiffusion du Québec

Mme Marie Collin est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société de télédiffusion du Québec.

Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James

Mme Mélanie Chabot est nommée membre du Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321