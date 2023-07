OTTAWA, ON, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a déposé aujourd'hui à la Chambre des communes le trentième rapport annuel sur la fonction publique du Canada, qui met en relief le travail que la fonction publique a réalisé au cours de la dernière année pour offrir aux Canadiens les services sur lesquels ils comptent et surmonter les obstacles qui se sont présentés, au pays comme ailleurs dans le monde. Ce rapport lui a été présenté par Janice Charette, ancienne greffière du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, avant son départ à la retraite en juin.

Le rapport de cette année souligne le rôle que joue la fonction publique pour rendre la vie des Canadiens plus abordable, assurer la construction de logements, renforcer les soins de santé en augmentant de manière importante les investissements fédéraux, protéger notre démocratie et la sécurité des Canadiens et lutter contre les changements climatiques tout en remettant plus d'argent dans le portefeuille des gens et en favorisant la réconciliation avec les peuples autochtones.

La fonction publique canadienne a également continué de répondre à l'invasion brutale et injustifiable de la Russie en Ukraine en assurant la fourniture d'un soutien financier, militaire et humanitaire afin de défendre la paix, la démocratie et les droits de la personne partout dans le monde.

Les fonctionnaires ont continué de favoriser le progrès dans la lutte contre le racisme et la promotion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, tout en faisant de l'accessibilité une priorité au sein de la fonction publique. Au cours de la dernière année, la représentation des employés autochtones, noirs et racisés ainsi que des personnes en situation de handicap s'est d'ailleurs améliorée. Par ailleurs, le rapport indique la nécessité de soutenir les membres de la communauté 2ELGBTQIA+ et des communautés religieuses minoritaires, notamment en veillant à ce qu'ils se sentent en sécurité et appuyés dans leur milieu de travail. Le rapport met donc en lumière une fonction publique qui reflète les Canadiens qu'elle sert et promet clairement de faire mieux.

Enfin, le rapport souligne les occasions importantes qui se présentent à la fonction publique canadienne afin de poursuivre sur cet élan et de continuer à s'améliorer, dans l'objectif de répondre aux besoins changeants de notre pays, d'obtenir des résultats tangibles et d'améliorer réellement la vie des Canadiens. Il prépare le terrain au travail qui sera effectué sur une base constante pour réaliser une transformation importante et durable dans les années à venir, à mesure que nous bâtissons la fonction publique de demain.

« Les fonctionnaires canadiens ont à cœur de faire du Canada un endroit meilleur. Au cours de la dernière année, ils ont travaillé sans relâche pour répondre aux besoins changeants de notre pays et obtenir de vrais résultats pour les Canadiens. Je les remercie pour leur dévouement et je suis impatient de continuer de travailler avec eux afin de bâtir un pays meilleur pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le gouvernement du Canada a présenté le rapport annuel au premier ministre sur la fonction publique du Canada pour la première fois en 1992, et son dépôt est obligatoire en vertu de l'article 127 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

