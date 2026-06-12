Le Canada et la France signent un accord sur la sécurité générale de l'information

Cet accord ouvre de nouvelles perspectives pour les travailleurs canadiens et génère des retombées économiques dans des secteurs de grande valeur

GATINEAU, QC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures pour renforcer les intérêts du Canada en matière d'économie et de sécurité en resserrant ses liens avec des partenaires internationaux de confiance. Vu l'importance de l'accès, de la sécurité et de l'innovation comme moteurs de la croissance dans une économie mondiale, le Canada s'assure que ses industries sont bien placées pour demeurer compétitives et réussir.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, et l'honorable Anita Anand, ministre des Affaires étrangères, ont annoncé que le Canada avait signé un accord sur la sécurité générale de l'information avec la France.

Cet accord établit un cadre de confiance qui permet au Canada et à la France d'échanger et de protéger des renseignements classifiés en toute sécurité, ce qui permet une collaboration plus étroite dans des domaines tels que la défense, la sécurité et les technologies de pointe. En tant qu'alliés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), le Canada et la France entretiennent depuis longtemps des relations étroites en matière de défense, fondées sur une confiance mutuelle et un engagement commun en faveur de la sécurité et de la stabilité internationales. L'accord jette les bases d'une coopération plus étroite dans les domaines de la défense, de l'espace, du renseignement et des technologies de pointe en garantissant que les renseignements sensibles peuvent être échangés en toute sécurité et en toute confiance.

Grâce à cet accord, les entreprises canadiennes seront mieux placées pour soumissionner et participer à des projets de défense, de sécurité et de technologies de pointe avec la France, y compris à des contrats et des projets de recherche qui nécessitent l'échange sécurisé de renseignements sensibles. Il en résultera de nouvelles possibilités pour les travailleurs canadiens et des retombées économiques dans des secteurs de grande valeur.

L'accord appuie également la coopération en matière de technologies à double usage, notamment dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'espace, de la cybersécurité et des communications avancées, tout en renforçant les capacités qui contribuent à la sécurité nationale, à la sécurité publique et à la stabilité internationale. La France figure parmi les partenaires les plus importants du Canada dans les secteurs où les technologies ont couramment des applications civiles et militaires, notamment dans les secteurs suivants :

systèmes aérospatiaux et spatiaux

cybersécurité et communications sécurisées

intelligence artificielle et systèmes de données avancés

technologies maritimes et sous-marines

plateformes de défense et de sécurité avec applications civiles





L'accord, en permettant l'échange sécurisé de renseignements classifiés, viendra renforcer la coopération en matière de commerce, d'innovation, de technologies de pointe et de sécurité, ainsi que créer de nouvelles possibilités pour les entreprises et les travailleurs canadiens. Il fera du Canada un allié de confiance dans des secteurs stratégiques, stimulera la croissance économique et contribuera à bâtir une économie canadienne plus forte et plus compétitive.

CITATIONS

« Le Canada et la France resserrent leur partenariat de confiance qui apporte des avantages concrets et tangibles à la population canadienne. Cet accord fera du Canada un pays plus sûr, car il améliorera la protection des renseignements sensibles, renforcera la façon dont nos forces armées mènent leurs opérations aux côtés de l'un de nos plus proches alliés et permettra une coordination plus rapide et plus efficace dans les moments critiques. Grâce à cet accord, le Canada pourra mieux répondre aux menaces émergentes, mettre en œuvre ses priorités relatives à la sécurité sur son territoire, ainsi que collaborer de façon harmonieuse avec ses partenaires aux vues similaires afin de protéger la population canadienne et de défendre nos intérêts communs dans un monde de plus en plus complexe. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Les relations entre le Canada et la France témoignent d'un engagement commun à préserver la sécurité internationale et à renforcer la coopération entre les alliés pour résoudre les problèmes régionaux et mondiaux. Cet accord renforce la capacité du Canada à collaborer étroitement avec un allié européen important sur des priorités stratégiques communes, tout en soulignant le rôle du Canada en tant que partenaire fiable et engagé dans un contexte de sécurité mondiale en constante évolution. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Affaires étrangères

« En tant qu'alliés de longue date, le Canada et la France ont une fière tradition de collaboration visant à renforcer la paix et la sécurité internationales. La confiance qui lie nos deux pays est particulièrement importante en ce moment, alors que l'ordre international fondé sur des règles s'affaiblit dans le monde entier. L'accord sur la sécurité générale de l'information signé aujourd'hui renforce la capacité du Canada à coopérer avec la France sur des priorités communes en matière de défense, améliore l'interopérabilité militaire et donne aux deux pays les moyens de réagir rapidement dans un contexte de sécurité mondiale de plus en plus complexe. Il s'agit là d'un autre exemple de la manière dont notre gouvernement élargit ses partenariats avec des alliés partageant les mêmes valeurs afin de protéger la population canadienne.

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État, Approvisionnement en matière de défense

Les faits en bref

Le Canada et la France sont des alliés de longue date au sein de l'OTAN, où ils coopèrent en matière de défense collective et de sécurité internationale depuis la création de l'alliance en 1949.

La France figure parmi les principaux partenaires commerciaux et d'investissement du Canada en Europe, avec des échanges bilatéraux annuels s'élevant à plusieurs milliards de dollars.

Les accords sur la sécurité générale de l'information sont négociés par le Secteur de la sécurité industrielle de Services publics et Approvisionnement Canada, en collaboration avec Affaires mondiales Canada et la Défense nationale.

Le Canada et la France sont tous deux parties à l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (UE), qui est appliqué à titre provisoire depuis 2017, dans l'attente de sa ratification définitive par tous les États membres de l'UE.

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SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]; Relations avec les médias, Affaires mondiales Canada, [email protected]