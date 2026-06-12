Compte rendu - Le premier ministre Carney rencontre le président de la France, Emmanuel Macron

PARIS, le 12 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de la France, Emmanuel Macron, dans le cadre de sa visite bilatérale en France.

Le premier ministre Carney et le président Macron ont évoqué les liens solides qui unissent le Canada et la France et réitéré leur engagement commun à l'égard de la croissance économique et de la sécurité.

Les dirigeants ont parlé d'accroître les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux dans des secteurs importants, notamment ceux de l'énergie, des minéraux critiques et des technologies de pointe. À cet égard, ils ont souligné les progrès réalisés en matière de coopération dans le domaine de l'aérospatiale. Ils ont notamment évoqué l'achat récent par la France de deux nouveaux bombardiers à eau DHC 515 fabriqués par la société de Havilland Aviation du Canada, située à Calgary, en Alberta.

Le premier ministre et le président ont convenu de faire progresser des priorités communes en matière de défense et de sécurité. Ils ont souligné la signature du nouvel Accord général sur la sécurité de l'information entre le Canada et la France. Cet accord contribuera à débloquer des contrats d'approvisionnement, à renforcer la coopération en matière de défense et dans le secteur industriel, à créer de nouvelles possibilités pour les travailleurs et les entreprises du Canada, et à générer des retombées pour l'économie canadienne.

Les deux dirigeants ont souligné la collaboration dans le domaine des technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle (IA) et l'informatique quantique. Ils ont évoqué la récente déclaration conjointe visant à renforcer la collaboration dans les domaines de la recherche, de l'innovation, du perfectionnement des talents et de la résilience des chaînes d'approvisionnement.

À l'approche du Sommet des dirigeants du G7 de 2026 qui se tiendra la semaine prochaine à Évian, les dirigeants ont convenu de poursuivre leur collaboration à l'appui des priorités de la présidence française du G7. Ces dernières consistent notamment à remédier aux déséquilibres macroéconomiques mondiaux, à renforcer la sécurité économique, y compris en matière d'infrastructures énergétiques, et à assurer une coordination solide dans le domaine de la sécurité de l'IA.

Le premier ministre et le président ont discuté des défis géopolitiques actuels. Ils ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l'Ukraine ainsi que leur volonté de collaborer avec leurs partenaires en vue d'instaurer une paix juste et durable. Ils ont salué l'engagement pris par le Canada de fournir une aide alimentaire et médicale de 100 millions de dollars aux Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Cet engagement a été annoncé par la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, lors de sa participation à une conférence de haut niveau qui s'est tenue plus tôt dans la journée à Paris.

Le premier ministre Carney et le président ont convenu de rester en contact étroit et se sont dits enthousiastes à l'idée de se revoir à Évian la semaine prochaine.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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