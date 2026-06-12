Le premier ministre Carney renforce le partenariat avec la France dans les domaines du commerce, de la défense et des technologies de pointe

PARIS, le 12 juin 2026 /CNW/ - Dans un monde plus dangereux et divisé, le Canada consolide sa force au pays et diversifie ses partenariats à l'étranger, notamment en Europe. Nous renforçons notre coopération dans tous les secteurs et au sein des instances multilatérales afin que le Canada et l'Europe puissent jouer un rôle central, exercer une influence et constituer une force au service du bien.

La France est l'un des partenaires économiques et de sécurité les plus proches et les plus anciens du Canada - et ce partenariat se reflète dans les liens étroits qui unissent nos deux pays. Les échanges bilatéraux ont augmenté de près de deux tiers au cours de la dernière décennie, et la France est aujourd'hui le troisième marché d'exportation du Canada au sein de l'Union européenne (UE).

Le premier ministre Carney a salué les progrès réalisés sous la présidence française du G7 cette année et s'est dit enthousiaste à l'idée de participer, la semaine prochaine, au Sommet des dirigeants du G7 de 2026 à Évian, en France. Ce sommet mettra l'accent sur le rôle et l'expertise du Canada et le présentera comme un partenaire fiable sur les plans de la sécurité économique, des énergies propres, de la sécurité en ligne et des technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle (IA) et l'informatique quantique. Ce sont des objectifs que partagent le Canada et la France, fondés sur des valeurs et des ambitions communes.

Dans le prolongement de ce partenariat, le premier ministre Mark Carney a conclu aujourd'hui une visite bilatérale fructueuse à Paris, en France, où il a rencontré le président Emmanuel Macron et annoncé une série de nouveaux partenariats.

D'abord, les dirigeants ont annoncé la conclusion du nouvel Accord général sur la sécurité de l'information entre le Canada et la France. Cet accord permettra de renforcer la coopération en matière de défense et dans le secteur industriel, de créer de nouvelles possibilités d'approvisionnement pour les travailleurs et les entreprises du Canada, et de générer des retombées positives pour l'économie canadienne. Une fois en vigueur, cet accord permettra ce qui suit :

Faciliter l'échange d'informations classifiées entre le Canada et la France dans les domaines de la défense, de l'espace, de l'aérospatiale, de la cybersécurité, de l'IA et des systèmes maritimes.

Élargir l'accès aux marchés publics français dans le domaine de la défense et de la sécurité, tout en renforçant la compétitivité de l'industrie canadienne dans l'obtention de contrats en France.

Offrir aux entreprises canadiennes davantage d'occasions de soumissionner pour des marchés publics, de participer à des projets de recherche et développement de pointe et de s'intégrer dans les grandes chaînes d'approvisionnement internationales.

Stimuler la croissance de l'économie canadienne grâce à de nouvelles possibilités d'approvisionnement sur le marché français de la défense et à la création d'emplois bien rémunérés pour les travailleurs canadiens, dans des domaines allant de l'ingénierie aux métiers spécialisés.

Les dirigeants ont fait le point sur l'avancement de la coopération dans le domaine de l'aérospatiale et ont souligné l'achat récent par la France de deux nouveaux bombardiers d'eau DHC 515 fabriqués par la société de Havilland Aviation du Canada à Calgary, en Alberta. Cette acquisition, qui vient s'ajouter aux deux appareils DHC 515 que la France possède déjà, permettra ce qui suit :

Renforcer la capacité de la France à faire face à des saisons de feux de forêt de plus en plus intenses et consolider la flotte européenne d'intervention d'urgence.

Augmenter les exportations canadiennes dans le domaine de l'aérospatiale en Europe et positionner le Canada comme un fournisseur de confiance de capacités d'intervention d'urgence essentielles, tout en soutenant les emplois et le savoir-faire dans le secteur canadien de l'aérospatiale.

Accroître l'adaptation et la résilience au climat.

Les dirigeants ont souligné la signature récente d'une déclaration conjointe sur la coopération relative à la science et aux technologies quantiques en vue de renforcer la collaboration en matière de recherche et développement. S'appuyant sur le solide partenariat entre la France et le Canada dans le domaine des technologies quantiques, les deux pays s'engagent à :

Élargir les possibilités de développer les marchés quantiques mondiaux, accélérer la commercialisation et mobiliser les acteurs de l'industrie, les chercheurs, les décideurs politiques et les organismes de sécurité afin de tirer parti des technologies quantiques, porteuses de transformations.

Créer de nouvelles occasions de collaboration pour les chercheurs et les entreprises du Canada et contribuer à positionner le pays comme un chef de file de l'économie quantique mondiale.

Le premier ministre a souligné le rôle du Canada en tant que partenaire fiable dans le développement responsable des technologies émergentes, comme en témoigne la nouvelle stratégie canadienne L'IA pour tous, dévoilée au début du mois. Il s'est joint au président Macron pour saluer virtuellement les participants au Sommet « L'IA avec nous » qui se déroule à Lille, en France. Il a mis en valeur les possibilités que la stratégie en matière d'IA permettra de concrétiser, ainsi que les occasions de collaboration avec des partenaires pour veiller à ce que l'IA soit utilisée afin d'améliorer la vie des gens et de créer des emplois.

Le nouveau gouvernement du Canada bâtit une économie plus forte, plus concurrentielle et plus résiliente. En resserrant ses partenariats avec des alliés de confiance, en attirant des investissements et en élargissant l'accès aux marchés mondiaux, le Canada crée de nouvelles possibilités pour les travailleurs et les entreprises, tout en renforçant l'économie du pays.

Citation

« Dans un monde plus dangereux et divisé, les relations entre le Canada et la France sont plus importantes que jamais. Nous partageons les mêmes valeurs et, de plus en plus, les mêmes intérêts. À l'approche du Sommet des dirigeants du G7, le président Macron et moi collaborons dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la défense et de la sécurité, ainsi que de la sécurité en ligne, afin de bâtir un avenir plus sûr et plus prospère des deux côtés de l'Atlantique. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

La visite du premier ministre à Paris donne suite à sa précédente visite bilatérale en France, qui a eu lieu en mars 2025 et qui était sa première visite officielle à l'étranger en tant que premier ministre. Le Canada et la France partagent une longue histoire commune et sont résolus à préserver les liens qui unissent nos cultures et la langue française.

Le Canada et la France entretiennent un partenariat de longue date en matière de défense et de sécurité, notamment en tant qu'Alliés au sein de l'OTAN et partenaires dans le cadre de l'initiative pour la sécurité en Europe (SAFE) de l'Union européenne. Le premier ministre et le président ont réaffirmé leur volonté commune d'intensifier la coopération industrielle dans le domaine de la défense, de renforcer la lutte contre les feux de forêt et de relever les défis géopolitiques mondiaux, notamment l'agression actuelle de la Russie contre l'Ukraine.

Le premier ministre Carney a souligné la création de la nouvelle Agence de l'investissement pour la défense ainsi que le rôle de premier plan joué par le Canada dans la mise en place de la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience, dont le mandat consiste à fournir un financement à long terme et à faible coût pour les projets liés à la défense et à la résilience.

Pendant que le Canada renforce ses partenariats internationaux, la langue française et notre patrimoine culturel restent au cœur de notre identité et de notre leadership, tant au pays qu'à l'étranger. Le premier ministre Carney et le président Macron ont convenu de la nécessité de préserver et de promouvoir la langue française et la diversité culturelle, tout en renforçant nos partenariats économiques et en approfondissant les échanges culturels avec les pays francophones. Le premier ministre a réitéré l'intérêt du Canada à accueillir le Sommet de la Francophonie de 2028. Il a souligné qu'il s'agirait d'une occasion de mettre en valeur le rôle de premier plan et l'identité francophone du Canada sur la scène mondiale.

En 2025, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et la France totalisait 15,2 milliards de dollars. Les exportations canadiennes vers la France étaient évaluées à 5 milliards de dollars et les importations s'élevaient à 10,2 milliards de dollars.

En mai, les gouvernements du Canada et de la France ont signé une déclaration conjointe sur la coopération relative à la science et aux technologies quantiques lors de la réunion des ministres du Numérique du G7 de 2026, qui s'est tenue en France. Dans le cadre de ce partenariat, les deux pays s'emploieront à favoriser les communautés scientifiques inclusives et collaboratives, à faire progresser la recherche et le développement quantiques multidisciplinaires, à faciliter l'échange de connaissances et le partage de données ouvertes, à former une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée dans le domaine quantique, ainsi qu'à encourager la croissance du marché mondial et la mise en place de chaînes d'approvisionnement résilientes.



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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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