Le samedi 13 juin 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

12 juin, 2026, 14:31 ET

OTTAWA, ON, le 12 juin 2026 /CNW/ -Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Paris (France)


9 h 00             

Le premier ministre s'envolera vers Dublin, en Irlande.


Fermé aux médias


Dublin (Irlande)


10 h 00         

Le premier ministre arrivera à Dublin, en Irlande.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool


12 h 30         

Le premier ministre assistera à une cérémonie d'accueil officielle, où il sera reçu par le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités


12 h 40         

Le premier ministre rencontrera le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin.



Fermé aux médias


13 h 15         

Le premier ministre tiendra un point de presse conjoint avec le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités


13 h 50         

Le premier ministre participera à un déjeuner officiel organisé par le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin.



Fermé aux médias


15 h 30         

Le premier ministre prononcera une allocution et sera l'invité d'honneur d'une conversation sur les liens transatlantiques entre le Canada et l'Europe.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités


18 h 50         

Le premier ministre assistera à une cérémonie d'accueil officielle au château de Dublin.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool


19 h 00         

Le premier ministre participera à un dîner officiel organisé par le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin, et y prononcera une allocution.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre de l'allocution du premier ministre


Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca 

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

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