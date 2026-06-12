Le samedi 13 juin 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
12 juin, 2026, 14:31 ET
OTTAWA, ON, le 12 juin 2026 /CNW/ -Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
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Paris (France)
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9 h 00
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Le premier ministre s'envolera vers Dublin, en Irlande.
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Fermé aux médias
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Dublin (Irlande)
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10 h 00
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Le premier ministre arrivera à Dublin, en Irlande.
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Note à l'intention des médias :
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12 h 30
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Le premier ministre assistera à une cérémonie d'accueil officielle, où il sera reçu par le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin.
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Note à l'intention des médias :
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12 h 40
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Le premier ministre rencontrera le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin.
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Fermé aux médias
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13 h 15
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Le premier ministre tiendra un point de presse conjoint avec le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin.
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Note à l'intention des médias :
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13 h 50
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Le premier ministre participera à un déjeuner officiel organisé par le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin.
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Fermé aux médias
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15 h 30
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Le premier ministre prononcera une allocution et sera l'invité d'honneur d'une conversation sur les liens transatlantiques entre le Canada et l'Europe.
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Note à l'intention des médias :
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18 h 50
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Le premier ministre assistera à une cérémonie d'accueil officielle au château de Dublin.
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Note à l'intention des médias :
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19 h 00
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Le premier ministre participera à un dîner officiel organisé par le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin, et y prononcera une allocution.
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Note à l'intention des médias :
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Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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