Le samedi 13 juin 2026

OTTAWA, ON, le 12 juin 2026 /CNW/ -Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Paris (France)





9 h 00 Le premier ministre s'envolera vers Dublin, en Irlande.



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Dublin (Irlande)





10 h 00 Le premier ministre arrivera à Dublin, en Irlande.





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12 h 30 Le premier ministre assistera à une cérémonie d'accueil officielle, où il sera reçu par le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin.





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Couverture libre pour les représentants des médias accrédités



12 h 40 Le premier ministre rencontrera le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin.





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13 h 15 Le premier ministre tiendra un point de presse conjoint avec le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin.





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13 h 50 Le premier ministre participera à un déjeuner officiel organisé par le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin.





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15 h 30 Le premier ministre prononcera une allocution et sera l'invité d'honneur d'une conversation sur les liens transatlantiques entre le Canada et l'Europe.





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18 h 50 Le premier ministre assistera à une cérémonie d'accueil officielle au château de Dublin.





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19 h 00 Le premier ministre participera à un dîner officiel organisé par le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin, et y prononcera une allocution.





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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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