OTTAWA, ON, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Le nouveau gouvernement du Canada passe de la dépendance à la résilience en établissant de manière pragmatique un vaste réseau de nouvelles relations. Il attire des investissements, diversifie ses partenariats commerciaux et entend doubler ses exportations vers des pays autres que les États-Unis au cours de la prochaine décennie.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé qu'il voyagera du 18 au 24 novembre 2025 afin d'effectuer une visite bilatérale à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, et de participer au Sommet des dirigeants du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ces visites auront pour objectif d'établir de nouveaux partenariats en matière de commerce et d'investissement, d'accélérer la conclusion de nouveaux accords et de trouver de nouveaux investisseurs qui appuieront notre plan visant à bâtir un Canada fort.

À Abou Dhabi, le premier ministre Carney rencontrera le président des Émirats arabes unis, Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, afin d'élargir le partenariat économique entre les deux pays dans des secteurs importants comme l'énergie, l'agriculture, les infrastructures et l'intelligence artificielle. De plus, il collaborera avec des chefs d'entreprise et des investisseurs en vue d'accroître l'accès des exportateurs canadiens aux marchés et d'attirer des capitaux privés pour développer les infrastructures d'exportation du Canada.

Le Sommet des dirigeants du G20 de cette année est le premier organisé par l'Afrique du Sud - un partenaire important du Canada - et le premier sur le continent africain. Au Sommet, le premier ministre travaillera à renforcer les partenariats du Canada en matière d'énergie, de commerce et de défense - en s'appuyant sur les progrès réalisés tout au long de la présidence canadienne du G7 cette année. S'appuyant également sur nos solides atouts dans les domaines des ressources naturelles, de l'agriculture, des minéraux critiques, de l'énergie nucléaire et des technologies de pointe, le premier ministre rencontrera des dirigeants du monde des affaires et des chefs de gouvernement et mettra en lumière les possibilités d'accroître les investissements et les échanges commerciaux avec le Canada. Il fera également progresser la coopération mondiale dans des dossiers prioritaires communs tels que les interventions en cas de catastrophe et de feu de forêt, l'énergie propre et le développement. Enfin, le premier ministre Carney mettra l'accent sur la coopération en matière de financement durable et de réduction des émissions mondiales, domaines dans lesquels les gouvernements peuvent investir des fonds publics limités afin de tirer le plus grand parti possible des capitaux privés.

Dans un monde en évolution rapide, le nouveau gouvernement du Canada concentre ses efforts sur ce que nous pouvons contrôler. Nous bâtissons une économie plus forte, fondée sur les bases solides que constituent une main-d'œuvre canadienne dynamique et des industries canadiennes robustes, et soutenue par une diversité de partenariats internationaux.

Citation

« Les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud figurent parmi les plus grands marchés émergents au monde, et le G20 représente 85 % de l'économie mondiale. Le nouveau gouvernement du Canada est déterminé à créer des emplois bien rémunérés au pays, grâce à de nouveaux partenaires, à de nouveaux accords et à de nouveaux investisseurs qui nous aideront à bâtir au Canada et à bâtir un Canada fort. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agira de la première visite officielle du premier ministre Carney aux Émirats arabes unis et en Afrique du Sud, de même que de sa première participation au Sommet des dirigeants du G20 en tant que premier ministre.

Depuis plus de 50 ans, le Canada et les Émirats arabes unis entretiennent de solides et vastes relations axées sur la création de prospérité par la coopération économique, le renforcement de la sécurité régionale et la promotion du développement économique dans des pays tiers.

En 2024, les échanges commerciaux bilatéraux entre le Canada et les Émirats arabes unis étaient évalués à 3,4 milliards de dollars, dont 2,6 milliards de dollars d'exportations et 800 millions de dollars d'importations. Plus de 150 entreprises canadiennes sont présentes aux Émirats arabes unis.

Le G20 est le principal forum de coopération économique internationale entre ses États membres. Il regroupe les principales économies du monde et représente tous les continents habités, plus de 85 % du PIB mondial, plus de 75 % du commerce mondial et plus de 66 % de la population mondiale.

L'Afrique du Sud, l'une des économies les plus diversifiées et les plus importantes d'Afrique, est une destination de choix pour les biens et services canadiens. L'année dernière, les échanges commerciaux entre nos deux pays totalisaient 2,91 milliards de dollars.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]